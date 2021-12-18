الدرجة الثانية – تعرف على ترتيب هدافي مجموعة الصعيد بعد الجولة 11
السبت، 18 ديسمبر 2021 - 17:43
كتب : رضا السنباطي
يتساوي ثلاثة من لاعبي مجموعة الصعيد للدرجة الثانية في صدارة ترتيب الهدافين.
وسجل وائل علي لاعب الألومنيوم 7 أهداف حتى الآن.
وهو نفس رصيد الثنائي محمد مناع من كيما أسوان وحسن ديالو من قنا.
ويتواجد حسام علي حسن لاعب البداري في المركز الثاني برصيد 6 أهداف.
وجاء ترتيب الهدافين كالتالي:
🔴 ترتيب الهدافين في دوري الدرجة الثانية المصري مجموعة الصعيد pic.twitter.com/BtPOQ46yn8— FilGoal (@FilGoal) December 18, 2021