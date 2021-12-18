الدرجة الثانية – تعرف على ترتيب هدافي مجموعة الصعيد بعد الجولة 11

السبت، 18 ديسمبر 2021 - 17:43

كتب : رضا السنباطي

الدرجة الثانية - الصعيد

يتساوي ثلاثة من لاعبي مجموعة الصعيد للدرجة الثانية في صدارة ترتيب الهدافين.

وسجل وائل علي لاعب الألومنيوم 7 أهداف حتى الآن.

وهو نفس رصيد الثنائي محمد مناع من كيما أسوان وحسن ديالو من قنا.

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ويتواجد حسام علي حسن لاعب البداري في المركز الثاني برصيد 6 أهداف.

وجاء ترتيب الهدافين كالتالي:

ترتيب هدافي الدرجة الثانية هدافو مجموعة الصعيد
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