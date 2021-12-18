الدرجة الثانية – تعرف على ترتيب هدافي مجموعة الصعيد بعد الجولة 11

يتساوي ثلاثة من لاعبي مجموعة الصعيد للدرجة الثانية في صدارة ترتيب الهدافين.

وسجل وائل علي لاعب الألومنيوم 7 أهداف حتى الآن.

وهو نفس رصيد الثنائي محمد مناع من كيما أسوان وحسن ديالو من قنا.

ويتواجد حسام علي حسن لاعب البداري في المركز الثاني برصيد 6 أهداف.

وجاء ترتيب الهدافين كالتالي: