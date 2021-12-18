الخامسة.. إنفانتينو يقترح اعتماد اللغة العربية لغة رسمية في فيفا

يعتزم جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تقديم مقترح باعتماد اللغة العربية لغة رسمية في الكيان الحاكم لكرة القدم حول العالم.

ويوافق اليوم، الثامن عشر من ديسمبر، الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية وختام منافسات كأس العرب 2021 في قطر، وهي البطولة التي أقيمت للمرة الأولى تحت مظلة "فيفا".

وبحسب موقع "فيفا" الرسمي، تأتي هذه الخطوة تقديرا لأهمية اللغة العربية التي يتحدث بها أكثر من 450 مليون شخص في أكثر من 20 دولة ناطقة باللغة العربية.

بذلك باتت اللغة العربية مرشحة لتصبح خامس اللغات الرسمية المعتمدة من الاتحاد الدولي، بعد الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإسبانية.

وتختتم اليوم فعاليات كأس العرب بالمباراة النهائية بين الجزائر وتونس، في البطولة التي شهدت مشاركة 23 منتخبا من أنحاء العالم العربي، بداية بتصفيات مؤهلة ثم دور مجموعات مكون من 16 فريقا.