الدرجة الثانية – تعرف على نتائج وترتيب مجموعة الصعيد بعد الجولة 11

تصدر كيما أسوان جدول ترتيب مجموعة الصعيد في دوري الدرجة الثانية المصري بعد الفوز على البداري بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

يقدم لكم FilGoal.com نتائج وترتيب مجموعة الصعيد من دوري الدرجة الثانية بعد الجولة 11.

وجاءت نتائج الجولة كالتالي:

🔴 نهاية مباريات دوري الدرجة الثانية المصري مجموعة الصعيد pic.twitter.com/LY1ZDhkNuT — FilGoal (@FilGoal) December 18, 2021

وجاء ترتيب المجموعة كالتالي: