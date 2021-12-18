الدرجة الثانية – تعرف على نتائج وترتيب مجموعة الصعيد بعد الجولة 11

السبت، 18 ديسمبر 2021 - 17:33

كتب : رضا السنباطي

الدرجة الثانية - الصعيد

تصدر كيما أسوان جدول ترتيب مجموعة الصعيد في دوري الدرجة الثانية المصري بعد الفوز على البداري بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

يقدم لكم FilGoal.com نتائج وترتيب مجموعة الصعيد من دوري الدرجة الثانية بعد الجولة 11.

وجاءت نتائج الجولة كالتالي:

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وجاء ترتيب المجموعة كالتالي:

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