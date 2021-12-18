كوكا يصنع هدف انتصار كونيا سبور على أنطاليا في الوقت البديل

السبت، 18 ديسمبر 2021 - 17:00

كتب : FilGoal

أحمد حسن كوكا

صنع المصري أحمد حسن "كوكا" هدف فوز ناديه كونيا سبور على أنطاليا سبور اليوم السبت في الجولة 17 من الدوري التركي.

ودخل كوكا بدلا من الألباني سوكول تسيكالشي في الدقيقة 71 وصنع هدف الفوز لأندري سيكيسي في الدقيقة 92.

الفوز أبقى كونيا سبور ثانيا في ترتيب البطولة مبتعدا بست نقاط عن طرابزون سبور المتصدر.

بينما أنطاليا استمر في المركز 13 ورصيده 21 نقطة.

وكان اللقاء هو العاشر في الموسم الحالي من الدوري الذي يشارك فيه كوكا.

المهاجم المصري سجل هدفا وأرسل تمريرتين حاسمتين منذ انضمامه لكونيا سبور مطلع الموسم الحالي معارا من أولمبياكوس.

وسيلعب كونيا ضد هاتاي سبور يوم الأربعاء.

أحمد حسن كوكا كونيا سبور
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