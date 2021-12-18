إنفانتينو: فيفا حريص على استمرار كأس العرب

شدد جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على رغبته في استمرار كأس العرب.

وتجري المباراة النهائية للنسخة العاشرة من البطولة اليوم السبت في قطر بين الجزائر وتونس.

وقال إنفانتينو عبر قناة beIN Sports:"كأس العرب نجحت".

وأضاف "سنحاول استمرارها. البطولة كانت رائعة ومردودها رائع، ليس فقط في الوطن العربي لكن لدى الجميع. سنناقش المسألة ونعرف كيف سننظم البطولة مجددا في المستقبل".

وأقيمت البطولة تحت مظلة فيفا لأول مرة في التاريخ، بعدما جرت 9 مرات من قبل.

وبدأت البطولة في 1963 ولم تستمر بانتظام وفي بعض النسخ شاركت المنتخبات بفرقها الرديفة.