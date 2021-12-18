مؤتمر مدرب قطر: خضنا تجربة ممتازة تحضيرا لكأس العالم.. وأثبتنا جاهزيتنا

السبت، 18 ديسمبر 2021 - 16:30

كتب : FilGoal

فيليكس سانشيز - قطر

يرى فيليكس سانشيز مدرب منتخب قطر بأن فريقه خاض تجربة مميزة في بطولة كأس العرب استعدادا لبطولة كأس العرب.

قطر حققت المركز الثالث في بطولة كأس العرب بعد الفوز على مصر في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بركلات الترجيح.

وقال سانشيز في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "قطر قدمت مباراة كبيرة أمام المنتخب المصري القوي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، وكانت لدى جميع اللاعبين الرغبة في تحقيق الفوز وحصد البرونزية رغم قوة المنافس وإمكانيات لاعبيه الكبيرة".

أخبار متعلقة
كأس العرب - أفشة يفسر اعتراض كيروش والشناوي على الحكم بعد نهاية لقاء قطر رابع العرب.. مصر تخسر أمام قطر بركلات الترجيح تشكيل منتخب قطر – معز حسن يقود الهجوم.. وبرشم يحرس المرمى تشكيل منتخب مصر – محمد شريف مهاجم.. وعبد المنعم ولاشين أساسيان أمام قطر

وأضاف "الفريق نجح في التعامل مع مجريات المباراة وكان قريبا من التسجيل في أكثر من مناسبة، وحتى في ظل الضغط من الفريق المصري استطاع الفريق التماسك وتمكن من الوصول إلى الأشواط الإضافية والحفاظ على شباكه نظيفة حتى تمكن من الفوز بركلات الترجيح".

المدرب الإسباني أتبع "مشعل برشم قدم أداء ممتازا للغاية وأظهر بشكل واضح أنه حارس موهوب، فقد تحمل كل الضغوط والهجوم القوي للمنافس رغم صغر سنه وأثبت أن الموهبة مع مزيد من التدريب يمكن أن تصل إلى تحقيق أهداف كبيرة".

سانشيز أكمل "هذه البطولة كانت تجربة مميزة للغاية بالنسبة لنا في إطار التحضيرات لكأس العالم 2022، وأثبتنا قدرتنا على التنافس مع جميع الفرق التي واجهناها من مدارس مختلفة سواء الفرق الخليجية أو شمال إفريقيا وأنا سعيد للغاية بالمردود الذي قدمناه رغم أننا كنا نتمنى الوصول إلى المباراة النهائية ".

وأتم "لعبنا في أجواء رائعة للغاية، وأثبتت قطر أنها جاهزة بقوة لاستضافة مونديال قطر 2022".

وتستعد قطر لاستضافة نهائيات كأس العالم 2022 في شهر نوفمبر المقبل.

كأس العرب منتخب مصر قطر فيليكس سانشيز
نرشح لكم
إنفانتينو: فيفا حريص على استمرار كأس العرب مؤتمر كيروش: الانتقادات؟ المسيح مات دون أن نجمع عليه.. حققنا أهدافنا من البطولة تشكيل نهائي كأس العرب - الجزائر بالقوة الضاربة.. والجزيري والمساكني يقودان تونس كأس العرب - أفشة يفسر اعتراض كيروش والشناوي على الحكم بعد نهاية لقاء قطر
أخر الأخبار
إنفانتينو: فيفا حريص على استمرار كأس العرب 5 دقيقة | كأس العرب 2021
مؤتمر مدرب قطر: خضنا تجربة ممتازة تحضيرا لكأس العالم.. وأثبتنا جاهزيتنا 10 دقيقة | كأس العرب 2021
مؤتمر كيروش: الانتقادات؟ المسيح مات دون أن نجمع عليه.. حققنا أهدافنا من البطولة 35 دقيقة | كأس العرب 2021
تشكيل نهائي كأس العرب - الجزائر بالقوة الضاربة.. والجزيري والمساكني يقودان تونس 36 دقيقة | كأس العرب 2021
كأس العرب - أفشة يفسر اعتراض كيروش والشناوي على الحكم بعد نهاية لقاء قطر 41 دقيقة | منتخب مصر
زيادة الإصابات بفيروس كورونا في أستون فيلا تؤجل مباراته ضد بيرنلي ساعة | الدوري الإنجليزي
رابع العرب.. مصر تخسر أمام قطر بركلات الترجيح ساعة | كأس العرب 2021
انتهت كأس العرب - مصر (4) (5) قطر 5 ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرموش يعتذر لجماهير فولفسبورج بعد تسديد ركلة جزاء على طريقة بانينكا 2 يوسف بلايلي يفسخ تعاقده مع قطر القطري 3 مجاهد: تعارض أمم إفريقيا وكأس العالم للأندية "محلول".. المنتخب والأهلي سيلعبان بكامل نجومهما 4 نصف نهائي كأس العرب.. مواعيد المباريات والقنوات الناقلة