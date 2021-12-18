مؤتمر مدرب قطر: خضنا تجربة ممتازة تحضيرا لكأس العالم.. وأثبتنا جاهزيتنا

يرى فيليكس سانشيز مدرب منتخب قطر بأن فريقه خاض تجربة مميزة في بطولة كأس العرب استعدادا لبطولة كأس العرب.

قطر حققت المركز الثالث في بطولة كأس العرب بعد الفوز على مصر في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بركلات الترجيح.

وقال سانشيز في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "قطر قدمت مباراة كبيرة أمام المنتخب المصري القوي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، وكانت لدى جميع اللاعبين الرغبة في تحقيق الفوز وحصد البرونزية رغم قوة المنافس وإمكانيات لاعبيه الكبيرة".

وأضاف "الفريق نجح في التعامل مع مجريات المباراة وكان قريبا من التسجيل في أكثر من مناسبة، وحتى في ظل الضغط من الفريق المصري استطاع الفريق التماسك وتمكن من الوصول إلى الأشواط الإضافية والحفاظ على شباكه نظيفة حتى تمكن من الفوز بركلات الترجيح".

المدرب الإسباني أتبع "مشعل برشم قدم أداء ممتازا للغاية وأظهر بشكل واضح أنه حارس موهوب، فقد تحمل كل الضغوط والهجوم القوي للمنافس رغم صغر سنه وأثبت أن الموهبة مع مزيد من التدريب يمكن أن تصل إلى تحقيق أهداف كبيرة".

سانشيز أكمل "هذه البطولة كانت تجربة مميزة للغاية بالنسبة لنا في إطار التحضيرات لكأس العالم 2022، وأثبتنا قدرتنا على التنافس مع جميع الفرق التي واجهناها من مدارس مختلفة سواء الفرق الخليجية أو شمال إفريقيا وأنا سعيد للغاية بالمردود الذي قدمناه رغم أننا كنا نتمنى الوصول إلى المباراة النهائية ".

وأتم "لعبنا في أجواء رائعة للغاية، وأثبتت قطر أنها جاهزة بقوة لاستضافة مونديال قطر 2022".

وتستعد قطر لاستضافة نهائيات كأس العالم 2022 في شهر نوفمبر المقبل.