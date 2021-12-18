انتهت نهائي كأس العرب - الجزائر (2) (0) تونس.. الثعالب الأبطال
السبت، 18 ديسمبر 2021 - 16:54
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الجزائر وتونس اليوم السبت في نهائي كأس العرب 2021.
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ق 124: جوووووووووووووووووووووووووول قاااااااااااااااااتل.. الجزائر أبطال العرب
ق 119: ضغط تونسي ناري بحثا عن التعادل
ق 111: تسديدة على الطائر من بلعربي تمر بجوار القائم الأيسر لمبولحي.
بداية الشوط الإضافي الثاني
ق 105+2: بن رمضان يسدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء يبعدها مبولحي بقبضة يده.
ق 99: بووووووووووووووم جووووووووووووووووول أمير سعيود وتصويبة من خارج منطقة الجزاء على يمين الحارس.
بداية الشوط الإضافي الأول
ق 95: تسديدة قوية من بلايلي تأتي سهلة في يد معز حسن.
ق 89: ماذا أهدرت يا جزيري، مرتدة سريعة تصل إلى الجزيري الذي ينفرد بالمرمى ويسدد كرة على يسار مبولحي.
ق 88: خروج حنبعل ومشاركة محمد علي بن رمضان
ق 66: مشاركة أمير سعيود بدلا من مزياني
ق 64: بطاقة صفراء لفرجاني ساسي بعد تدخل قوي على جمال بلعمري.
ق 54: عرضية من الجهة اليمنى وتسديدة على الطائر يتصدى لها المدافع مع مطالبات من الجزائر بركلة جزاء إلا أن تقنية الفيديو رفضت احتسابها.
ق 47: عرضية من الجهة اليسرى تمر من الجميع وتسديدة من بن عيادة تمر أعلى من العارضة.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 45+3: تسديدة من يوسف المساكني من خارج المنطقة تمر بجوار القائم.
ق 43: بطاقة صفراء لمحمد أمين بن حميدة بعد لمس الكرة بيده
ق 39: بطاقة صفراء جديدة للجزائر يتحصل عليها بونجاح والجزيري بعد مشادة ثنائية
ق 39: بطاقة صفراء لجمال بلعمري مدافع الجزائر بعد التدخل على يوسف المساكني.
ق 32: عرضية داخل الست ياردات التونسية واستبسال تونسي أمام هجوم الجزائر، ثم تسديدة من خارج المنطقة تمر بجوار القائم.
ق 21: ماذا تفعل يا مزياني، عرضية من بونجاح داخل منطقة الست ياردات وتسديدة من مزياني تمر بجوار القائم.
ق 18: تسديدة من نعيم السليتي من خارج المنطقة وتصدي رائع من رايس مبولحي ويحولها لركنية.
ق 14: رأسية من بلال عيفة ترتطم بالعارضة مهدرة الأول لتونس
ق 13: بطاقة صفراء أولى لإلياس شتي لاعب الجزائر.
ق 11: إصابة حنبعل مجبري لاعب تونس
بداية اللقاء