مؤتمر كيروش: الانتقادات؟ المسيح مات دون أن نجمع عليه.. حققنا أهدافنا من البطولة

يرى كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر بأن الفريق حقق أهدافه من بطولة كأس العرب رغم تحقيق المركز الرابع.

منتخب مصر خسر مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع من بطولة كأس العرب بركلات الترجيح.

وتحدث كيروش في المؤتمر الصحفي بعد المباراة عن تحقيق أهدافه من البطولة، وعن أفضليتنا في المباراة رغم الخسارة ركلات الترجيح.

وجاء مرتمر كيروش كاملا كالتالي:

"منتخب مصر كان الأفضل طوال 120 دقيقة أمام الفريق القطري، وقد ركزنا على الهجوم وقمنا بالتسديد نحو مرمى المنافس أكثر من 20 مرة، بالإضافة إلى القيام بالكثير من التمريرات حتى وصلنا لركلات الترجيح التي حالف الحظ فيها الفريق القطري".

"أحيانا كثيرة كرة القدم لا يكون فيها الفريق الفائز هو الأفضل، ولكن من يسجل هو من سيفوز".

"وصلنا إلى أهدافنا بمنح الفرصة لمزيد من اللاعبين الشباب لم يكن متاحا في السابق أن نشاهدهم يشاركوا في المباريات أو يتواجدوا مع المنتخب وبشكل عام أنا سعيد".

"الأخطاء واردة في كرة القدم وتحدث وتتكرر باستمرار، لكن أحيانا تكون هناك بعض المعايير تحتاج إلى توضيح وهذا ليس أمر عدواني أو فيه تقليل من أحد، فالحكم يأتي لغرفة خلع الملابس ويتحدث معنا، وعندما نتحدث نحن معه يقول الجميع هذا ممنوع أو اصمتوا ".

"في ركلة الجزاء التي تمت إعادتها شاهدنا الإعادة على الشاشة في الاستاد ولذلك سألنا سؤال عادي وبسيط عن سبب الإعادة دون إهانة أحد على الإطلاق، فهذا عالم تواصل مفتوح والجميع حر ويمكنه أن يعرف عما يفكر به وأنا خبرتي في عالم كرة القدم أكثر من 44 عاما فإذا لم أتحدث عنها فعما أتحدث إذا".

"كان هناك الكثير من الدروس المستفادة التي يمكن أن نتعلم منها، ويجب أن أشكر اللاعبين لأنهم يستحقون أن يسمعوا بعض الكلمات الطيبة. ويجب تهنئهم على أدائهم في هذه المناسبة ".

"بالطبع كنا نطمح إلى أن نصل للمباراة النهائية أو حتى نفوز بالمركز الثالث أو الميدالية البرونزية، لكن لم يحالفنا الحظ، لكني سعيد بما قدمه اللاعبين ونأمل الأفضل في المستقبل القريب، خاصة أنه ينتظرنا تحديات كبيرة في كأس الأمم الإفريقية وتصفيات كأس العالم 2022 في مارس".

"أعطني شخصا واحدا تمكن من إرضاء الجميع منذ 7 آلاف سنة. الجميع يواجه الانتقادات ولا يوجد شخص واحد في العالم مثالي. المسيح مات دون أن يحصل على تأييد الجميع، والكثير من الحالات في العالم ومانديلا خسر في الانتخابات وهذا الأمر طبيعة الحياة ولا توجد مشكلة".

"أحيانا بعض من يختلفون معنا يجعلونا نصحح بعض الأشياء والسلبيات وشكرا كثيرا لمن ينتقدني ويجعلني مدرب أفضل وشخص أفضل".

وحقق منتخب مصر المركز الرابع في البطولة بعد الخسارة أمام قطر بركلات الترجيح في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.