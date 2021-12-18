كأس العرب - أفشة يفسر اعتراض كيروش والشناوي على الحكم بعد نهاية لقاء قطر

فسر محمد مجدي "أفشة" لاعب مصر اعتراض كارلوس كيروش مدرب الفريق ومحمد الشناوي حارس المرمى على الحكم بعد إهدار محمد شريف لركلة ترجيحية منحت قطر الميدالية البرونزية في كأس العرب 2021.

وخسر الفراعنة بركلات الترجيح 5-4 أمام قطر بعدما انتهى الوقتان الأصلي والإضافي بدون أهداف.

وقال صانع ألعاب الأهلي عبر قناة الكاس:"الحمد لله على النتيجة، خسرنا بضربات الحظ. لعبنا مباراة جيدة، أدينا ما علينا، أبارك لقطر وأشكر الجمهور الذي ساندنا".

وواصل "اللاعبون يشعرون أنهم تعبوا، القادم أفضل بإذن الله. أهدرنا فرصا في كل الأشواط الأربعة، لم يحالفنا التوفيق. الأهم أن نكون جيدين ولا يحزن أحد من أحد".

وأتم "كيروش والشناوي كانا يتحدثان عن ركلات الترجيح، اتفقنا على التسديد في أماكن معينة وبعض اللاعبين غيروا ذلك. كانا يعتقدان أن الكرة الأخيرة (ركلة محمد شريف) تقدم فيها حارس مرمى قطر".

وأهدر أحمد حجازي ومحمد شريف ركلتين مصريتين لتفوز قطر 5-4.

وحصدت قطر الميدالية البرونزية وستلعب الجزائر ضد تونس في النهائي.