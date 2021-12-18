كأس العرب - أفشة يفسر اعتراض كيروش والشناوي على الحكم بعد نهاية لقاء قطر

السبت، 18 ديسمبر 2021 - 15:58

كتب : FilGoal

محمد مجدي أفشة - مصر - لبنان - كأس العرب

فسر محمد مجدي "أفشة" لاعب مصر اعتراض كارلوس كيروش مدرب الفريق ومحمد الشناوي حارس المرمى على الحكم بعد إهدار محمد شريف لركلة ترجيحية منحت قطر الميدالية البرونزية في كأس العرب 2021.

وخسر الفراعنة بركلات الترجيح 5-4 أمام قطر بعدما انتهى الوقتان الأصلي والإضافي بدون أهداف.

وقال صانع ألعاب الأهلي عبر قناة الكاس:"الحمد لله على النتيجة، خسرنا بضربات الحظ. لعبنا مباراة جيدة، أدينا ما علينا، أبارك لقطر وأشكر الجمهور الذي ساندنا".

أخبار متعلقة
زيادة الإصابات بفيروس كورونا في أستون فيلا تؤجل مباراته ضد بيرنلي رابع العرب.. مصر تخسر أمام قطر بركلات الترجيح السوبر الإفريقي - ربيعة: حضور جمهور الأهلي سيصنع الفارق

وواصل "اللاعبون يشعرون أنهم تعبوا، القادم أفضل بإذن الله. أهدرنا فرصا في كل الأشواط الأربعة، لم يحالفنا التوفيق. الأهم أن نكون جيدين ولا يحزن أحد من أحد".

وأتم "كيروش والشناوي كانا يتحدثان عن ركلات الترجيح، اتفقنا على التسديد في أماكن معينة وبعض اللاعبين غيروا ذلك. كانا يعتقدان أن الكرة الأخيرة (ركلة محمد شريف) تقدم فيها حارس مرمى قطر".

وأهدر أحمد حجازي ومحمد شريف ركلتين مصريتين لتفوز قطر 5-4.

وحصدت قطر الميدالية البرونزية وستلعب الجزائر ضد تونس في النهائي.

منتخب مصر قطر كأس العرب أفشة
نرشح لكم
مؤتمر كيروش: الانتقادات؟ المسيح مات دون أن نجمع عليه.. حققنا أهدافنا من البطولة رابع العرب.. مصر تخسر أمام قطر بركلات الترجيح انتهت كأس العرب - مصر (4) (5) قطر حسني عبد ربه: هذا ما قلته لـ السولية بعد مباراة تونس
أخر الأخبار
مؤتمر كيروش: الانتقادات؟ المسيح مات دون أن نجمع عليه.. حققنا أهدافنا من البطولة 16 دقيقة | كأس العرب 2021
تشكيل نهائي كأس العرب - الجزائر بالقوة الضاربة.. والجزيري والمساكني يقودان تونس 17 دقيقة | كأس العرب 2021
كأس العرب - أفشة يفسر اعتراض كيروش والشناوي على الحكم بعد نهاية لقاء قطر 22 دقيقة | منتخب مصر
زيادة الإصابات بفيروس كورونا في أستون فيلا تؤجل مباراته ضد بيرنلي ساعة | الدوري الإنجليزي
رابع العرب.. مصر تخسر أمام قطر بركلات الترجيح ساعة | كأس العرب 2021
انتهت كأس العرب - مصر (4) (5) قطر 4 ساعة | منتخب مصر
السوبر الإفريقي - ربيعة: حضور جمهور الأهلي سيصنع الفارق 5 ساعة | الدوري المصري
حسني عبد ربه: هذا ما قلته لـ السولية بعد مباراة تونس 5 ساعة | كأس العرب 2021
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرموش يعتذر لجماهير فولفسبورج بعد تسديد ركلة جزاء على طريقة بانينكا 2 يوسف بلايلي يفسخ تعاقده مع قطر القطري 3 مجاهد: تعارض أمم إفريقيا وكأس العالم للأندية "محلول".. المنتخب والأهلي سيلعبان بكامل نجومهما 4 نصف نهائي كأس العرب.. مواعيد المباريات والقنوات الناقلة