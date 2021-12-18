تشكيل نهائي كأس العرب - الجزائر بالقوة الضاربة.. والجزيري والمساكني يقودان تونس

السبت، 18 ديسمبر 2021 - 16:04

كتب : FilGoal

كأس العرب

أعلن منتخبا الجزائر وتونس تشكيل مباراتهما اليوم السبت في نهائي كأس العرب 2021.

وجاء تشكيل الجزائر:

حارس المرمى: رايس مبولحي

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الدفاع: حسين بن عيادة – جمال بلعمري - إلياس شتي – عبد القادر بدران

وسط الملعب: حسام الدين مريزيق – سفيان بن دبكة - ياسين براهيمي

الهجوم: يوسف بلايلي – بغداد بونجاح - طيب مزياني

بينما تشكيل تونس:

حارس المرمى: معز حسن

الدفاع: بلال العيفة – منتصر الطالبي – محمد دراجر – محمد بن حميدة

وسط الملعب: حنبعل المجبري – غيلان الشعلالي – فرجاني ساسي

الهجوم: نعيم السليتي – سيف الجزيري – يوسف المساكني

وتنطلق المباراة الساعة 5 مساء وتنقلها قناة beIN Sports 1.

وتسعى الجزائر للظفر باللقب للمرة الأولى بينما حصدت تونس أول كأس عربية في 1963.

وحصدت قطر المركز الثالث بفوزها بركلات الترجيح على مصر.

تونس الجزائر كأس العرب
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