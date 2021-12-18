تشكيل نهائي كأس العرب - الجزائر بالقوة الضاربة.. والجزيري والمساكني يقودان تونس
السبت، 18 ديسمبر 2021 - 16:04
كتب : FilGoal
أعلن منتخبا الجزائر وتونس تشكيل مباراتهما اليوم السبت في نهائي كأس العرب 2021.
وجاء تشكيل الجزائر:
حارس المرمى: رايس مبولحي
الدفاع: حسين بن عيادة – جمال بلعمري - إلياس شتي – عبد القادر بدران
وسط الملعب: حسام الدين مريزيق – سفيان بن دبكة - ياسين براهيمي
الهجوم: يوسف بلايلي – بغداد بونجاح - طيب مزياني
بينما تشكيل تونس:
حارس المرمى: معز حسن
الدفاع: بلال العيفة – منتصر الطالبي – محمد دراجر – محمد بن حميدة
وسط الملعب: حنبعل المجبري – غيلان الشعلالي – فرجاني ساسي
الهجوم: نعيم السليتي – سيف الجزيري – يوسف المساكني
وتنطلق المباراة الساعة 5 مساء وتنقلها قناة beIN Sports 1.
وتسعى الجزائر للظفر باللقب للمرة الأولى بينما حصدت تونس أول كأس عربية في 1963.
وحصدت قطر المركز الثالث بفوزها بركلات الترجيح على مصر.