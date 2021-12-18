رابع العرب.. مصر تخسر أمام قطر بركلات الترجيح

انتهى الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل، فكان الحسم من ركلات الترجيح لصالح قطر.

أحرزت قطر المركز الثالث في بطولة كأس العرب بعد الفوز على مصر 5-4 بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.



































































التشكيل

كارلوس كيروش بدأ اللقاء بـ محمد شريف كمهاجم صريح، فيما بدأ أحمد رفعت كجناح أيسر، وعمر كمال عبد الواحد كظهير أيمن.

وبدأ محمد عبد المنعم كقلب دفاع على حساب أحمد حجازي.

📋 محمد شريف مهاجم ومهند لاشين وعبد المنعم أساسيان في تشكيل منتخب مصر أمام قطر 🇪🇬#مصر#كأس_العرب pic.twitter.com/JFNzSosZrZ — FilGoal (@FilGoal) December 18, 2021

على الجهة الأخرى، بدأ فيليكس سانشيز بـ معز علي في هجوم قطر، فيما حرس مشعل برشم المرمى.

وصف المباراة

مصر بدأت المباراة بشكل قوي هجوميا، أسفر عن إنذار مبكر لـ محمد عود في الدقيقة الثالثة بعد انطلاقة رائعة من أحمد سيد "زيزو" على الطرف الأيمن.

وأرسل أحمد فتوح عرضية في الدقيقة السادسة، قابلها حمدي فتحي برأسية بجانب المرمى.

وردت قطر بشكل أخطر في الدقيقة الـ16. عرضية من أكرم عفيف، وصلت إلى همام أحمد الذي كاد أن يسجل الكرة داخل الشباك لكنها مرت منه بغرابة.

وردت مصر بفرصة خطيرة جدا في الدقيقة الـ19. اختراق رائع من أحمد رفعت ثم عرضية أرضية، قابلها عمرو السولية بلمسة بعيدة عن المرمى.

قطر حاولت الرد في الدقيقة الـ26 بعد بينية لـ عبد العزيز حاتم، لكن محمد عبد المنعم تدخل بشكل رائع وأنقذ الكرة.

وتعرض محمد الشناوي حارس منتخبنا لإصابة في الدقيقة الـ32 بعد تدخل من عبد الله الأحرق، قبل أن يعود ويستكمل اللقاء.

مصر هددت مجددا في الدقيقة الـ43 من ركنية أبعدها الدفاع وتابعها حمدي فتحي بتصويبة حولها الدفاع إلى ركنية جديدة، ولينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

الشوط الثاني

قطر بدأت الشوط الثاني بشكل أفضل. وكاد معز علي يتقدم في الدقيقة الـ47 بعد عرضية من بوعلام خوخي إلى المعز علي المواجه تماما للمرمى، لكنه لمسها فوق المرمى وأهدر فرصة خطيرة.

حمدي فتحي حاول مجددا بتصويبة في الدقيقة الـ54، لكن تصدى لها مشعل برشم على مرتين.

مهند لاشين سدد كذلك في الدقيقة الـ56 لكن بعيدة عن المرمى.

هنا تدخل فيليكس سانشيز وأجرى تبديلان في الدقيقة الـ58. شارك حسن الهيدوس، وكريم بوضيف بدلا من عبد الله الأحرق، وعاصم ماديبو.

وكانت أخطر فرص مصر في الدقيقة الـ63. عرضية من عمر كمال، قابلها حمدي فتحي برأسية تصدى لها مشعل برشم، وتابعها محمد شريف خارج المرمى لكن من موقف تسلل.

قطر ردت في الدقيقة الـ65 بتصويبة من أكرم عفيف، لكن بعيدة تماما عن المرمى.

قطر أجرت ثالث التبديلات في الدقيقة الـ74 بدخول محمد مونتاري بدلا من عبد العزيز حاتم.

وبدى الإرهاق على منتخب مصر في فرصة لـ أحمد رفعت في الدقيقة الـ75 على حدود منطقة الجزاء، لكنه مهدها للخلف إلى السولية وزيزو اللذان لم يحسنا استغلال الكرة أيضا لتضيع الفرصة تماما.

هٌمام أحمد تعرض لإصابة في الدقيقة الـ78 ليقرر سانشيز إخراجه وإجراء تبديل آخر معه كي لا يضيع عليه. فشارك عبد الكريم حسن، ومصعب خضير بدلا من همام أحمد، وإسماعيل محمد.

كيروش لجأ إلى دكته أخيرا. شارك مروان حمدي في الدقيقة الـ85 بدلا من أحمد رفعت.

محمد شريف أهدر أخطر فرص المباراة في الدقيقة الـ86. بينية من حمدي فتحي إلى شريف الذي انفرد، لكنه سدد بباطن قدمه ضعيفة، ليتصدى لها الحارس ويبعدها الدفاع.

فرصة جديدة لمصر في الدقيقة الـ90 بعد مراوغة من زيزو ثم تصويبة بيسراه، لكن تصدى لها برشم وأبعدها الدفاع.

فاكوندو تيو الحكم الأرجنتيني احتسب خمس دقائق كوقت بدل ضائع، لكنهم مروا بسلام، لنلجأ إلى الوقت الإضافي.

الوقت الإضافي الأول

مصطفى فتحي، وأكرم توفيق، وأحمد حجازي شاركوا مع بداية الوقت الإضافي بدلا من أحمد سيد "زيزو"، وحمدي فتحي، ومحمود حمدي "الونش".

وفي الدقيقة الـ97 ظهر مصطفى فتحي لأول مرة بعد عرضية من محمد شريف، قابلها مصطفى برأسية بجاني المرمى.

أكرم توفيق سدد كذلك في الدقيقة الـ98، لكن برشم تصدى لها وتابعها الدفاع للخارج.

بدلاء مصر واصلوا التهديد في الدقيقة الـ99. تصويبة قوية من مروان حمدي تصدى لها برشم، وتابعها مصطفى فتحي، لكن تصدى لها الحارس مجددا ببراعة، ويحافظ على النتيجة من نهاية الوقت الإضافي الأول.

الوقت الإضافي الثاني

أحمد علاء الدين صاحب الأصول المصرية شارك في الدقيقة الـ118 بدلا من المعز علي. ورد كيروش بدخول محمد مجدي "أفشة" بدلا من عمر كمال عبد الواحد، وانتهى الوقت بالتعادل، لنلجأ إلى ركلات الترجيح.

ركلات الترجيح

في ركلات الترجيح، ابتسم الحظ لـ قطر وفازت 5-4.

أهدر أحمد حجازي، ومحمد شريف لـ مصر، فيما أهدر حسن الهيدوس لـ قطر.

-حسن الهيدوس أهدر الركلة الأولى لـ قطر. الشناوي تصدى لها والحكم أعادها بسبب التقدم، فسدد خارج المرمى.

محمد مجدي "أفشة" سجل الأولى لـ مصر بنجاح.

-بوعلام خوخي سجل الثانية لـ قطر.

-عمرو السولية سجل الركلة الثانية لـ مصر بنجاح.

-عبد الكريم حسن سجل الركلة الثالثة لـ قطر.

-أحمد حجازي أهدر الركلة الثالثة لـ مصر بعدما اصطدمت بالقائم الأيمن.

-أحمد علاء الدين سجل الركلة الرابعة لـ قطر.

-أحمد فتوح سجل الركلة الرابعة لـ مصر بنجاح.

-أكرم عفيف سجل الركلة الخامسة لـ قطر.

-أكرم توفيق يسجل الركلة الخامسة لـ مصر بنجاح.

-كريم بوضيف يسجل السادسة لـ قطر.

-محمد شريف يهدر الركلة السادسة لـ مصر ويتصدى لها مشعل برشم.