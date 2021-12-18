السوبر الإفريقي - ربيعة: حضور جمهور الأهلي سيصنع الفارق

السبت، 18 ديسمبر 2021 - 11:20

كتب : حسام نور الدين

الأهلي - أسوان - رامي ربيعة

شدد رامي ربيعة مدافع الأهلي على أن جمهور الفريق سيكون له دورا قويا في كأس السوبر الإفريقي ضد الرجاء المغربي يوم الأربعاء.

رامي ربيعة

النادي : الأهلي

الأهلي

وقال ربيعة عبر المركز الإعلامي للأهلي: "المباراة صعبة لأن الرجاء فريق قوي وعريق، ويملك تاريخا كبيرا على الصعيد الإفريقي. الأهلي يتعامل مع المباراة باهتمام وتركيز شديد".

وواصل "السوبر الإفريقي يمثل أهمية كبيرة للجهاز الفني واللاعبين، خاصة في ظل السعي نحو تعزيز مكانة الفريق على الصعيد القاري. استعددنا بشكل جيد للمباراة بعدما خضنا مباراتين وديتين أمام طلائع الجيش وسموحة ونجحنا في تجهيز الجميع بالشكل المطلوب، أتمنى أن يكون التوفيق حليفنا".

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وأتم "حضور جماهير الأهلي سيحفز اللاعبين بشدة، الفريق يسعى للفوز بكل البطولات من أجل إسعادهم".

ويلعب الأهلي ضد الرجاء في قطر على ملعب أحمد بن علي.

ويسعى الأهلي للتتويج باللقب للمرة الثانية على التوالي وللمرة الثامنة في تاريخه.

كأس السوبر الإفريقي رامي ربيعة الأهلي
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