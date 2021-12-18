حسني عبد ربه: هذا ما قلته لـ السولية بعد مباراة تونس

السبت، 18 ديسمبر 2021 - 11:19

كتب : FilGoal

عمرو السولية

كشف حسني عبد ربه نجم مصر والإسماعيلي السابق ما قاله لعمرو السولية قائد الفراعنة بعد الخسارة أمام تونس في نصف نهائي كأس العرب 2021.

وقال عبد ربه عبر قناة أون تايم سبورتس:"كان علي تشجيعه، أشعر به الآن، قدم بطولة كبيرة".

وواصل "قلت له إنه أفضل لاعب في الفريق وفي البطولة كلها، لا تحزن لأن أي لاعب قد يرتكب هذا الخطأ، لا تشغل بالك بالأمر حتى لا تكتسب طاقة سلبية وركز في مباراة قطر".

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وخسرت مصر ضد تونس بهدف ذاتي سجله السولية بضربة رأس في الوقت البديل.

وستلعب تونس ضد الجزائر في نهائي البطولة اليوم السبت.

بينما تواجه مصر منتخب قطر مضيف البطولة في لقاء تحديد صاحب المركز الثالث.

منتخب مصر كأس العرب عمرو السولية
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