تشكيل منتخب قطر – معز حسن يقود الهجوم.. وبرشم يحرس المرمى

السبت، 18 ديسمبر 2021 - 11:16

كتب : FilGoal

منتخب قطر

يقود معز حسن هجوم قطر لمواجهة مصر، فيما يحرس مشعل برشم المرمى.

أعلن فيليكس سانشيز مدرب منتخب قطر، تشكيل فريقه لمواجهة مصر بعد قليل في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بكأس العرب.

تشكيل قطر شهد البدء بـ معز حسن في الهجوم، فيما يحرس مشعل برشم المرمى.

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ويبدأ أكرم عفيف بجانب عبد الله الأحرق تحت المهاجم، فيما يشغل هُمام الأمين أحمد مركز الظهير الأيسر.

وجاء تشكيل قطر كالتالي:

حارس: مشعل برشم.

الدفاع: إسماعيل أحمد - طارق سلمان – بوعلام خوخي - هٌمام أحمد.

الوسط: محمد وعد – عبد العزيز حاتم – عاصم ماديبو.

أمامهم: أكرم عفيف – عبد الله الأحرق.

الهجوم: المعز حسن.

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