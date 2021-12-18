الإسماعيلي يحذر جمهوره من "شائعات التعاقدات"

السبت، 18 ديسمبر 2021 - 10:46

كتب : ياسر الشريف

الإسماعيلي - بيان رسمي

حذر الإسماعيلي جمهوره مما وصفه بـ"شائعات متداولة في وسائل التواصل الاجتماعي" عن تعاقدات فريق كرة القدم في يناير المقبل.

وأصدر الإسماعيلي بيانا عبر موقعه الرسمي قال فيه: "يؤكد مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة يحيى الكومي، العمل على قدم وساق داخل أروقة النادي منذ تولي المجلس المسؤولية التي حملتها لهم الجمعية العمومية التي تعد جزء لا يتجزأ من جماهير قلعة الدراويش الكبيرة، وهو يعمل على تصحيح المسار في جميع الملفات، أولها إعادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، لسابق عهده".

وأضاف "وفي ظل ما يتردد من أنباء متضاربة بشأن تعاقدات النادي الخاصة بفترة الانتقالات الشتوية المقبلة، يطالب الكومي، بضرورة التحلي بالهدوء، وعدم الانسياق وراء الأنباء المتداولة على السوشيال ميديا التي قد تكون ضررًا على الفريق، بسبب ما يتم تداوله من أنباء مغلوطة ليست في مصلحة الكيان".

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واستمر "ويشدد الكومي، أن ملف التعاقدات لتدعيم الفريق، هو الأهم والأساسي الذي يعمل عليه مجلس الإدارة خلال الفترة الحالية، وتلبية كافة طلبات الأرجنتيني خوان براون المدير الفني للفريق، وموافقه اللجنة الفنية برئاسة الكابتن حماده المصري والكابتن محمود حسن والكابتن أشرف خضر وكذلك موافقة لجنة التعاقدات التى تضم أحمد الشيخ والكابتن أحمد سمير فرج وسمير نصر وذلك لتدعيم صفوف النادي من أجل تخطي المرحلة الصعبة التي مر بها الفريق خلال الفترة الماضية، والمضي قدمًا نحو المنافسة وإعادة كيان الدراويش إلى مكانته الطبيعية وسط الكبار".

وأتم "ويطالب الكومي، جماهير الإسماعيلي، بضرورة الاعتماد على الأخبار التي يتم إعلانها من خلال المنصات الرسمية للنادي، سواء صفحاته على السوشيال ميديا أو الموقع الرسمي، باستثناء ذلك فإن كل ما يتم نشره ليس في مصلحة النادي".

ويستعد الإسماعيلي للقاء سموحة في الجولة السابعة من الدوري يوم 21 ديسمبر الجاري.

ويحتل الدراويش المركز السابع عشر -قبل الأخير- في ترتيب الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم، حيث لم يحقق أي فوز حتى الآن.

الدوري المصري الإسماعيلي
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