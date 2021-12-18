لويس مارتن لـ في الجول: أتمنى فوز قطر على مصر.. وسعيد لأجل بوقرة وهذه أفضل مباراة في كأس العرب

أحد أبرز لاعبي الوسط في قطر، ويقدم مردودا كبيرا مع الدحيل القطري، إنه لويس مارتن.

لاعب وسط منتخب قطر السابق تحدث عبر FilGoal.com عن كأس العرب، مجيد بوقرة مدرب الجزائر وتوقعه لمباراة مصر وقطر.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة قطر في مباراة المركز الثالث من كأس العرب.

ما رأيك في بطولة كأس العرب؟

أنا مستمتع حقا بمشاهدة مباريات كأس العرب، لأنه من المميز دائما مشاهدة المباريات الرائعة، واللاعبين الجيدين الذين يمثلون منتخباتهم الوطنية.

ما توقعاتك لمباراة مصر وقطر، ومن هم أبرز اللاعبين المصريين في البطولة؟

للأسف لم أشاهد أي مباراة للمنتخب المصري بعد، ولكن غدا ساتابع مباراة مصر أمام قطر، وأتمنى أن تكون مباراة رائعة والمنتخب القطري يحقق الفوز في النهاية.

ما هي أفضل مباراة استمتعت بها خلال أحداث البطولة، ولماذا؟

بكل تأكيد مباراة قطر والجزائر، كانت مباراة حماسية للغاية بين الفريقين، كان من الرائع مشاهدتها، ولكن لسوء الحظ خسر المنتخب القطري في النهاية، ولكن كانت مباراة جيدة للغاية.

لعبت مع مجيد بوقرة في الدحيل، والآن هو مدرب، هل توقعت هذا النجاح الكبير له مع منتخب الجزائر؟

لعبت معه لمدة ثلاث أعوام في الدحيل القطري، سعيد للغاية من أجله في هذه اللحظة الخاصة، يمثل منتخب بلاده في هذا الدور الصعب والمهم.

عندما بدأ مسيرته كمدرب، كنت أعلم أنه سيحقق شيئا مهما، لقد درس وعمل كثيرا وكرس حياته من أجل ذلك ليكون بطلا، عندما كان لاعبا كان يفهم جيدا الأسلوب التكتيكي، وهذا ساعده كثيرا للغاية.

هل اللاعب القطري قادر على الاحتراف أوروبيا من وجهة نظرك؟

بكل تأكيد لدينا لاعبين في قطر، لديهم القدرة على اللعب في أوروبا. هناك أشياء كثيرة تتعلق بذلك منها مسألة التكيف، الفريق، المدرب. جميع هذه الأمور مفترق طرق في الاحتراف خارجيا.

حدثنا عن موسم الدحيل، ما تقييمك له حتى الآن؟

نحن نبلي بلاء حسنا هذا الموسم، احتجنا الوقت، للتكيف مع طريقة مدربنا الجديدة، نحن سعداء للغاية و واثقون من قيامنا بموسم رائع .

من أصعب لاعب واجهته في دوري أبطال آسيا؟

عندما كان كارلوس إدواردو يلعب في الهلال، كان هو أصعب لاعب يمكن مواجهته، لاعب لديه العديد من الحلول الكثيرة، ويسجل العديد من الأهداف.