100 هدف وعادل رقم قياسي.. إنتر يعزز صدارته بفوز كاسح على ساليرنيتانا

اكتسح إنتر مستضيفه ساليرنيتانا بخماسية ضمن مباريات الجولة 18 دون ليواصل الابتعاد في صدارة الدوري الإيطالي.

سجل أهداف إنتر: إيفان بيريستيتش – دينزل دومفريز – أليكسيس سانشيز – لاوتارو مارتينيز – روبرتو جاليارديني.

وحقق إنتر فوزه السادس على التوالي في الدوري الإيطالي.

بينما لم يحقق ساليرنيتانا الفوز في آخر 9 مباريات مكتفيا بتعادل وحيد جاء أمام كالياري.

وحقق إنتر رقما قياسيا بتسجيل أكثر من 100 هدف في الدوري الإيطالي بعام ميلادي واحد، بعدما كان رقمه السابق في 1950 برصيد 99 هدفا.

بعد أن سجل الفريق هدفين في شوط المباراة الأول أمام ساليرنيتانا ⚽⚽ ▪إنتر ميلان يصل للهدف رقم 100 في سنة ميلادية واحدة للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته في الكالتشيو 💯🇮🇹🔵🐍 pic.twitter.com/2k3zeNW2e4 — FilGoal (@FilGoal) December 17, 2021

للمرة الثالثة في تاريخ إنتر يفوز الفريق في 5 مباريات متتالية دون استقبال أهدفا بعدما حدثت من قبل عامي 1989 و1996.

فوز رفع رصيد إنتر إلى 43 نقطة في الصدارة مبتعدا عن ميلان غريمه التقليدي بـ 4 نقاط، إذ يستعد الروسونيري لمواجهة نابولي يوم الأحد المقبل.

فيما ظل فريق مدينة ساليرنو متذيلا للترتيب برصيد 8 نقاط.

التشكيل

بدأ إنتر المباراة بهجوم ثنائي مكون من إدين دجيكو وأليكسيس سانشيز.

في المقابل قاد المخضرم فرانك ريبيري والنيجيري سيمي هجوم أصحاب الأرض.

وصف المباراة

في الدقيقة 11 ومن ركنية نفذها هاكان تشالهان أوجلو وبرأسية قوية سجل الكرواتي بيريسيتش هدف التقدم للنيراتزوري.

وفي الدقيقة 33 ومن تمريرة من دجيكو سجل الهولندي دينزل دومفريز ثاني أهداف اللقاء وثاني أهدافه في الدوري الإيطالي.

ومع بداية الشوط الثاني أضاف التشيلي سانشيز الهدف الثالث بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد تمهيد من تشالهان أوجلو في الدقيقة 52.

سيموني إنزاجي أجرى 3 تغييرات فأشرك لاوتارو بدلا من سانشيز في الدقيقة 56.

واستطاع الأرجنتيني أن يضيف الهدف الرابع في الدقيقة 77، والـ 11 له في الدوري الموسم الحالي ليصبح رابع هدافي الدوري.

بديل آخر سجل بقميص النيراتزوري وهو جاليارديني الذي شارك في الدقيقة 71 وسجل في الدقيقة 87 الهدف الخامس معلنا نهاية اللقاء بفوز كاسح لإنتر الذي سينهي العام بلقاء تورينو على ملعب جوسيبي مياتزا في ختام 2021.