بايرن ميونيخ يختتم 2021 باكتساح فولفسبورج.. ورقم قياسي جديد لـ ليفاندوفسكي

الجمعة، 17 ديسمبر 2021 - 23:38

كتب : FilGoal

بايرن ميونيخ - فولفسبورج

اختتم بايرن ميونيخ عام 2021 متصدرا لترتيب الدوري الألماني بفوز كاسح على فولفسبورج بنتيجة 4-0 في افتتاح الجولة 17.

سجل رباعية البافاري: توماس مولر – دايو أوباميكانو – ليروي ساني – روبرت ليفاندوفسكي.

فوز عزز من تصدر البافاري برصيد 43 نقطة بفارق 9 نقاط عن بوروسيا دورتموند.

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فيما تكبد فولفسبورج الخسارة للمباراة السابعة على التوالي في جميع المسابقات.

وحطم ليفاندوفسكي رقم جيرد مولر عام 1972 بعدما وصل لـ 43 هدفا للبولندي في عام 2021 بالدوري الألماني بعدما سجل جيرد مولر 42 هدفا.

فيما ظهر توماس مولر في المباراة رقم 400 له مع البافاري في جميع المسابقات.

التشكيل

قاد روبرت ليفاندوفسكي هجوم البافاري ومن خلفه توماس مولر الذي ظهر في المباراة رقم 400 له بقميص الفريق وعلى الطرفين تواجد ليروي ساني وسيرجي جنابري.

فيما قاد الهولندي فوت فيجهورست هجوم فولسفبورج.

وصف المباراة

7 دقائق مرت ومن ثم هز توماس مولر الشباك من متابعة لتسديدة ارتدت من يد الحارس.

هدف يحمل الرقم 134 لمولر في 400 مباراة بقميص البافاري.

وفي الشوط الثاني أضاف دايو أوباميكانو برأسية الهدف الثاني للبافاري في شباك فولفسبورج في الدقيقة 57.

هدف هو الأول للمدافع الفرنسي بقميص البافاري.

وبعد دقيقتين أضاف ليروي ساني الهدف الثالث بتسديدة يسارية.

وقبل 16 دقيقة من نهاية اللقاء عاد مارسيل سابيتزر للمشاركة بدلا من مارك روكا، بعدما غاب في آخر 6 مباريات للإصابة.

وقبل 3 دقائق على نهاية الوقت الأصلي سجل البولندي روبرت ليفاندوفسكي الهدف الرابع للبافاري.

ورفع الهداف البولندي رصيده إلى 19 هدفا معززا تصدره لترتيب هدافي البوندسليجا.

وهو الهدف رقم 43 للبولندي في عام 2021 بالدوري الألماني محطما رقما جيرد مولر القياسي عام 1972 بتسجيل 42 هدفا.

بايرن ميونيخ الدوري الألماني فولفسبورج
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