الزمالك يحرر عقودا للناشئين الذين استغنى عنهم مطلع الموسم

الجمعة، 17 ديسمبر 2021 - 23:03

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك - بيان رسمي

أعلن الزمالك عبر موقعه الرسمي أن أحمد جلال نائب رئيسه وأمير مرتضى المشرف العام على الكرة اجتمعا بلاعبين ناشئين، استغنى عنهم النادي مطلع الموسم الجاري، لإبرام عقود لهم.

وأوضح الزمالك أنه بصدد إعارة اللاعبين في يناير المقبل.

وقال إن مرتضى منصور رئيس النادي استقبل اللاعبين في مكتبه وشدد لهم على "حرصه على مستقبلهم خاصة أن كل مدربيهم أشادوا بقدراتهم".

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وسيتدرب اللاعبون في قطاع الناشئين بالنادي تمهيدا لإعارتهم في يناير.

والناشئون الذين حضروا جلسة اليوم هم مصطفى شعلة وإسلام طارق وإيهاب يوسف وسيف محسن وحسام حسن ومحمد سعيد وإبراهيم الحصري.

وأعلن مرتضى في وقت سابق تحويل حسين السيد وفاروق جعفر وحسين السمري وطارق جبريل وعمرو أدهم للتحقيق بسبب ما وصفه بـ"إهدار ثروات النادي" عقب استغناء الزمالك مجانا عن لاعبين ناشئين قبل انطلاق الموسم الجاري.

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