تقرير: ليست الواقعة البرتغالية الأولى.. بورتو متهم بالتعاقد مع "ساحرة"

الجمعة، 17 ديسمبر 2021 - 22:59

كتب : FilGoal

لويس دياز - بورتو - ميلان

تواجه إدارة نادي بورتو اتهاما بالتعاقد مع طبيبة ساحرة ساعدته على الفوز بالدوري البرتغالي، بعد 4 أعوام من اتهام غريمه بنفيكا بارتكاب الشيء نفسه.

وبحسب صحيفة "أبولا" البرتغالية، فإن جورجي نونو بينتو دا كوستا رئيس النادي قرر تعيين مادالينا أروسو قبل 5 أشهر، بوصفها الرسمي باعتبارها "طبيبة".

وتتقاضى أروسو ما يعادل 13 ألف جنيه استرليني شهريا، لتصل إلى 150 ألف جنيه استرليني سنويا من العملاق البرتغالي.

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وأثارت هذه التقارير غضب مشجعي بورتو، كونها الموظفة الأعلى أجرا بمسافة واضحة، في ظل محاولات النادي للتماشي مع قوانين اللعب المالي النظيف.

ويذكر التقرير أن أروسو يمكنها قراءة المستقبل وتوقع نتائج المباريات، وهو ما ساعد بورتو على الفوز بلقب الدوري على حساب سبورتينج لشبونة بطله السابق.

ويحتل الفريق صدارة الدوري بعد 14 جولة من أصل 34، متقدما على لشبونة بفارق الأهداف، بينما يليهما بنفيكا بفارق 4 نقاط.

ترجع جذور القصة الأولى إلى 2017، حين وجه فرانشيسكو ماركيز المدير الإعلامي لنادي بورتو اتهاماته صوب لويس فيليبي فييرا رئيس بنفيكا باستخدام السحر للفوز بالدوري، وهو نفس الرئيس الذي استقال لاحقا بعد القبض عليه على خلفية اتهامات بالتهرب الضريبي.

وقال ماركيز في ذلك الوقت إن فييرا دفع 65 ألف جنيه استرليني لصالح الطبيب أرماندو نهاجا، مفوض الشرطة المحلية لغينيا بيساو.

وأوضح "ماذا تصنع أخطبوط لأجله؟ حين تصنع هذا الوحش الذي يسمح لبنفيكا بكل شيء ولا يسمح للآخرين بأي شيء لأجل السحر، يمكنني القول بأن هذه هي أكبر فضيحة في تاريخ كرة القدم البرتغالية".

فاز بنفيكا بالدوري والكأس في هذا الموسم ولكن بالتأكيد لا يوجد أي دليل حتى الآن، ولكن علاقة الكرة بالسحر في البرتغال علاقة طويلة الأمد، حيث زعم ديلان فييرا أنه أطلق زوج من الضفادع في ملعب فيينا ليساعد بورتو على الفوز بدوري أبطال أوروبا 1987.

أيضا هناك ساحر زعم تلقيه قرابة 170 ألف جنيه استرليني من جماهير بنفيكا بعد فوز الفريق بالدوري، نظير مساعداته في هذا التتويج.

بورتو السحر الدوري البرتغالي بنفيكا
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