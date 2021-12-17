مشادة وإنذار وبديله يهدر ركلة جزاء.. خسارة ألتاي بمشاركة أحمد ياسر ريان

الجمعة، 17 ديسمبر 2021 - 21:56

كتب : FilGoal

أحمد ياسر ريان يحتفل بهدفه مع ألتاي سبور

خسر ألتاي على يد مضيفه جيرسون سبور بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الأسبوع السابع عشر للدوري التركي.

وبدأ المهاجم المصري أحمد ياسر ريان هذه المباراة أساسيا في صفوف ألتاي، حيث لعب الشوط الأول كاملا، قبل أن يخرج بين الشوطين ليحل ماركو بايتشاو بدلا منه.

المباراة شهدت تأخر ألتاي في الدقيقة 32 بتسديدة من ماجومد شابي سوليمانوف بعد تمريرة من خير الله بيلازير.

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وفي الدقيقة 44 دخل ريان في مشادة أليكسيس بيريز لاعب جيرسون أسفرت عن إشهار البطاقة الصفراء في وجهيهما.

وسجل جيرسون سبور الهدف الثاني بواسطة فوسيني دياباتي في الدقيقة 54 ولكن تم إلغاؤه بداعي التسلل، ليعود إبراهيما بالدي ويسجله مرة أخرى في الدقيقة 62، وهذه المرة تم احتسابه بعد مراجعة تقنية الفيديو.

عمق جيرسون تقدمه في الدقيقة 73 بهدف فوسيني دياباتي، ليقلص ألتاي الفارق في الدقيقة 81 بهدف أندري بوكو بعد عرضية من لياندرو كابيل.

أخيرا أهدر بايتشاو بديل ريان ركلة جزاء في الدقيقة في الدقيقة 96، لتنتهى المباراة بفوز جيرسون 3-1.

الفوز رفع رصيد جيرسون سبور إلى 22 نقطة في المركز الحادي عشر، بينما تجمد رصيد ألتاي عند 18 نقطة في المركز السادس عشر.

أحمد ياسر ريان الدوري التركي ألتاي
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