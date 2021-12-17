مصدر من الإسماعيلي لـ في الجول: تعاقدنا مع مهاجم بوليفيا

الجمعة، 17 ديسمبر 2021 - 20:20

كتب : ياسر الشريف

ألجارانياز

أوضح مصدر مسؤول في الإسماعيلي تعاقد ناديه مع كارميلو ألجارانياز أنييز مهاجم منتخب بوليفيا.

وقال المصدر لـFilGoal.com:"حصلنا على توقيع ألجارانياز وسينضم لنا في يناير".

وواصل "اللاعب وقع عن طريق الفاكس وننتظر وصوله لاستكمال إجراءات التعاقد".

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واستمر "المدرب خوان براون تمسك بوجود اللاعب واللجنة الفنية وافقت على انتدابه. نتمم إجراءات التعاقد مع لاعبين آخرين".

وشارك ألجارانياز في 10 مباريات مع منتخب بوليفيا آخرها ضد أوروجواي في نوفمبر الماضي ضمن تصفيات كأس العالم 2022.

وتوج الجناح الأيسر البالغ عمره 25 عاما بلقب الدوري البوليفي مع نادي أولويز ريدي في العام الجاري.

وكان موقع diez البوليفي ذكر يوم الخميس أن ألجارانياز سينتقل إلى الإسماعيلي على سبيل الإعارة لنهاية الموسم الجاري.

الإسماعيلي ألجارانياز
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