كرة سلة - قبل اللقاء المرتقب.. الأهلي والزمالك يسقطان في فخ الخسارة.. وانتصار الاتحاد

سقط الأهلي والزمالك في الجولة الثالثة من دوري سوبر رجال السلة في فخ الخسارة.

ومُنى الأهلي بالخسارة من مصر للتأمين بنتيجة 68-78.

وتعد تلك الخسارة الأولى للأهلي بعدما فاز في أول مباراتين.

فيما خسر الزمالك من المصرية للاتصالات 70-78.

خسارة الزمالك هي الثالثة منذ انطلاقة الموسم.

خسارة الأهلي والزمالك تأتي قبل اللقاء المرتقب بينهما يوم الإثنين المقبل.

وفي نفس الجولة فاز الاتحاد السكندري على سموحة بنتيجة 91-78.

وتقام مرحلة دور المجموعات من دوري سوبر رجال السلة بنظام المجموعة الواحدة بين الثمانية فرق ذهابا وإيابا لتحديد مركز كل فريق.

وانطلقت منافسات دور المجموعات يوم 10 من شهر ديسمبر على أن تنتهي تلك المرحلة يوم 28 من شهر يناير.

وتتأهل جميع الفرق إلى مرحلة ربع النهائي بنظام البلاي أوف، إذ يلعب الأول أمام الثامن، والثاني ضد السابع وهكذا في ربع النهائي بنظام Best of 3 أي الفائز بمباراتين يتأهل لنصف النهائي.