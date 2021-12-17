تشافي: تيباس أول مستفيد من ضم هالاند.. وهذه مستجدات عقد ديمبيلي

تحدث تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة عن عدة ملفات أبرزها تجديد عقد عثمان ديمبيلي والتعاقد مع إيرلينج هالاند ومستقبل فرينكي دي يونج لاعب وسط الفريق.

وقال تشافي في المؤتمر الصحفي: "سنحاول فرض أسلوبنا. يجب أن نتحلى بالإيجابية لأن الفريق يتحسن وعلينا إظهار ذلك، فنحن على الطريق الصحيح".

وعن عثمان ديمبيلي جناح الفريق الذي ينتهي عقده في يونيو، أعلن تشافي أنه جاهز للمباراة بالإضافة إلى الظهير الأيسر جوردي ألبا.

وأوضح "لدي شعور إيجابي بشأنه. عثمان يقول أنه يريد البقاء وأنه سعيد هنا. إنها مسألة اتفاق مع ممثليه، وهو يعرف الأهمية التي سيحصل عليها إذا بقي".

وعن خط الدفاع ومشاركات إريك جارسيا مع الفريق قال المدرب: "سوف يشارك بشكل أساسي في مباريات معينة، فالأمر يتوقف على المباراة واحتياجاتنا دفاعيا وهجوميا. أنا أعتمد على الجميع، إذ ربما غدا لا يلعب كليمون لونجليه وسوف تسألوني لماذا لا يشارك".

أما عن أخبار التعاقد مع إيرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند واجتماع إدارة برشلونة مع وكيله مينو رايولا قال تشافي: "الحصول على هالاند في الليجا سيكون مصلحة للجميع، وأولا خافيير تيباس (رئيس رابطة الليجا)، سواء في برشلونة أو في فريق آخر".

وكان تيباس قد قال أن انتقال هالاند إلى برشلونة مستحيل من الناحية العملية، وهو ما علق عليه تشافي قائلا: "من الواضح أننا نعاني اقتصاديا في الوقت الحالي ويجب أن نتحلى بالواقعية. ليس لدي فكرة عما يحدث ولا يمكنني قول المزيد".

وأضاف "يجب أن نواصل الفوز إلى نهاية العام. تحدثت مع الإدارة وكنت واضحا بشأن ما نحتاجه كتدعيمات ولكن هذا الأمر سيبدأ في يناير".

وعن فرينكي دي يونج الذي تنتشر شائعات عن رحيله بنهاية الموسم قال تشافي: "نعمل كثيرا معه ومع عدة لاعبين بشكل فردي. فرينكي لديه الخبرة ولكنه لا يزال صغيرا، وهو لاعب قادر على صناعة الفارق ويساعدنا كثيرا في الضغط".

أما عن تذبذب مستوى الحارس مارك أندريه تير شتيجن أوضح المدرب "بالنسبة لي هو واحد من أفضل حراس العالم ومن الآن فصاعدا يجب أن نساعده على اكتساب الثقة. مع النتائج الجيدة تكون المشاعر أفضل".

ويلتقي برشلونة مع إلتشي غدا على معقل البلوجرانا "كامب نو" ضمن منافسات الأسبوع الثامن عشر للدوري الإسباني.