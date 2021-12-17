مران الزمالك - انتظام بنشرقي وأوناجم.. وسباق سرعة بين اللاعبين

الجمعة، 17 ديسمبر 2021 - 19:10

كتب : إبراهيم رمضان

أشرف بنشرقي مع الزمالك أمام توسكر الكيني

انتظم المغربيان أشرف بنشرقي ومحمد أوناجم في مران الزمالك اليوم الجمعة استعدادا لاستئناف الدوري المصري الممتاز.

وأدى اللاعبون سباق سرعة بعد التدريبات التأهيلية قبل أن يشاركوا في مباراة تجريبية "قوية"

وتدرب محمد عبد الشافي في الجيم بينما أدى طارق حامد تدريبات تأهيلية.

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واجتمع باتريس كارتيرون مدرب الفريق مع مساعده مدحت عبد الهادي لمناقشة أمور خاصة بالتدريبات.

ويحل الزمالك ضيفا على المقاولون العرب يوم الثلاثاء في الجولة السابعة من الدوري.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في الدوري ورصيده 13 نقطة.

الزمالك أشرف بنشرقي محمد أوناجم
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مران الزمالك - انتظام بنشرقي وأوناجم.. وسباق سرعة بين اللاعبين ساعة | مصر
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