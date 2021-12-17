تقرير: دورتموند مهتم باستعارة زياش
الجمعة، 17 ديسمبر 2021 - 18:55
كتب : FilGoal
قالت صحيفة بيلد الألمانية إن نادي بوروسيا دورتموند مهتم باستعارة الجناح المغربي حكيم زياش لاعب تشيلسي الإنجليزي.
حكيم زياش
النادي : تشيلسي
وكتبت بيلد أن زياش (28 عاما) غير راض عن قلة مشاركاته مع حامل لقب دوري أبطال أوروبا.
ففي الموسم الجاري شارك زياش لمدة 984 دقيقة فقط مع تشيلسي.
وأشارت بيلد إلى أن دورتموند يفكر في استعارة زياش في يناير المقبل.
لاعب أياكس السابق انضم لتشيلسي في صيف 2020 مقابل 40 مليون يورو.
خلال موسم ونصف تقريبا شارك في 56 مباراة مع تشيلسي وسجل 9 أهداف وأرسل 8 تمريرات حاسمة.
وتوج زياش مع تشيلسي بدوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي.