تقرير: دورتموند مهتم باستعارة زياش

الجمعة، 17 ديسمبر 2021 - 18:55

كتب : FilGoal

حكيم زياش - تشيلسي وفياريال - السوبر الأوروبي

قالت صحيفة بيلد الألمانية إن نادي بوروسيا دورتموند مهتم باستعارة الجناح المغربي حكيم زياش لاعب تشيلسي الإنجليزي.

وكتبت بيلد أن زياش (28 عاما) غير راض عن قلة مشاركاته مع حامل لقب دوري أبطال أوروبا.

ففي الموسم الجاري شارك زياش لمدة 984 دقيقة فقط مع تشيلسي.

أخبار متعلقة
الدرجة الثانية – تعرف على ترتيب هدافي مجموعة القاهرة بعد الجولة 11 الدرجة الثانية – 7 تعادلات في مجموعة القاهرة.. وصبري يحصد النقطة الأولى الدرجة الثانية - نتائج وترتيب مجموعة القاهرة بعد الجولة 11

وأشارت بيلد إلى أن دورتموند يفكر في استعارة زياش في يناير المقبل.

لاعب أياكس السابق انضم لتشيلسي في صيف 2020 مقابل 40 مليون يورو.

خلال موسم ونصف تقريبا شارك في 56 مباراة مع تشيلسي وسجل 9 أهداف وأرسل 8 تمريرات حاسمة.

وتوج زياش مع تشيلسي بدوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي.

حكيم زياش دورتموند تشيلسي
نرشح لكم
مصدر من الإسماعيلي لـ في الجول: تعاقدنا مع مهاجم بوليفيا تقرير: كافاني يفسخ عقده مع يونايتد لأجل برشلونة ماركا: تحية هالاند.. هل كانت لقطة الوداع لجماهير دورتموند؟ ماركا: مبابي ليس الوحيد.. صراع آخر لـ ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان
أخر الأخبار
كونتي: صلاح حاسم للغاية.. تحسن بطريقة لا تُصدق عما كان في إيطاليا 15 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مصدر من الإسماعيلي لـ في الجول: تعاقدنا مع مهاجم بوليفيا 22 دقيقة | ميركاتو
كرة سلة - قبل اللقاء المرتقب.. الأهلي والزمالك يسقطان في فخ الخسارة 27 دقيقة | رياضات أخرى
توخيل يكشف أزمة خط الوسط: قد نضطر لأمور جنونية.. ولن أسلك طريق الأعذار 47 دقيقة | الدوري الإنجليزي
حوار في الجول - أجايي يكشف تفاصيل ما حدث مع موسيماني بعد استبعاده.. الذكريات الأفضل واللعب لـ الزمالك ساعة | الدوري المصري
حكم لقاء أنجولا ومصر يدير السوبر الإفريقي بين الأهلي والرجاء ساعة | إفريقيا
تشافي: تيباس أول مستفيد من ضم هالاند.. وهذه مستجدات عقد ديمبيلي ساعة | الدوري الإسباني
مران الزمالك - انتظام بنشرقي وأوناجم.. وسباق سرعة بين اللاعبين ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرموش يعتذر لجماهير فولفسبورج بعد تسديد ركلة جزاء على طريقة بانينكا 2 مجاهد: تعارض أمم إفريقيا وكأس العالم للأندية "محلول".. المنتخب والأهلي سيلعبان بكامل نجومهما 3 نصف نهائي كأس العرب.. مواعيد المباريات والقنوات الناقلة 4 يوسف بلايلي يفسخ تعاقده مع قطر القطري