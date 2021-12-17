الدرجة الثانية – تعرف على ترتيب هدافي مجموعة القاهرة بعد الجولة 11

تغير ترتيب هدافي مجموعة القاهرة من دوري الدرجة الثانية، بعدما سجل سايكو كوني مهاجم السكة الحديد هدفين في شباك بورتو السويس، عقب نهاية مباريات الجولة 11.

وانضم سايكو إلى ثنائي الصدارة رفيق كابو مهاجم وادي دجلة وعمرو قلاوة مهاجم بورتو السويس، ولكل منهم 5 أهداف.

وفي المركز الثاني يأتي جيروم فيليب مهاجم منتخب السويس ومحمد شاهين لاعب بورتو السويس ومصطفى طلعت لاعب وادي دجلة برصيد 4 أهداف.

ومعهم أيضا إسماعيل بامبا مهاجم الداخلية أحمد الصعيدي لاعب زد وعبد العزيز الشاعر لاعب النصر بنفس الرصيد، بينما انضم إليهم كريم لا لا لاعب بورتو السويس بهدفه في شباك السكة الحديد.

ويأتي ترتيب الهدافين كالتالي: