كأس العرب - مؤتمر مدرب تونس: البعض يتربص بالفريق رغم كل ما حققه

أعرب منذر الكبير مدرب تونس عن استيائه من انتقادات ينالها الفريق رغم نجاحه في بلوغ نهائي كأس العرب 2021.

وتلعب نسور قرطاج ضد الجزائر يوم السبت في النهائي بينما تواجه مصر منتخب قطر من أجل المركز الثالث.

وقال الكبير في مؤتمر صحفي:"المباراة متوازنة والمنتخب الجزائري قدم مشوارا حافلا. المباراة ستكون عامرة بالحماس والندية ونتمنى أن نحافظ على إيقاع الأداء ونقدم مباراة كبيرة ونصل لهدفنا والفوز باللقب، سنلعب بروح المجموعة وبالقوة والشجاعة، لقد شاهدنا المنتخب الجزائري جيدا خلال مبارياته السابقة ونتمنى أن نكون في قمة الجاهزية".

وواصل "المنتخب خرج بمكاسب كبيرة في البطولة أبرزها وقفة الجمهور التونسي معه ومساندته الكبيرة له. مواجهة الغد ليست ثأرية لأننا لم يسبق أن خضنا مباراة نهائية أمام المنتخب الجزائري من قبل".

وحول غياب اللاعب ياسين مرياح بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة مصر، قال مدرب تونس:"ياسين مرياح لاعب مهم في المنتخب وخسارته ستكون مؤثرة، لكن ما يميز المنتخب التونسي تغلبه على الصعوبات التي واجهته منذ بداية البطولة والروح القتالية العالية، ونتمنى أن نحقق الفوز ونهدي اللاعب ياسين اللقب".

واستمر "النسخة الحالية من كأس العرب كانت متميزة وهناك مواجهات كبيرة أعطت صورة طيبة وانطباعا جيدا عن الكرة العربية وقدمت وجوها جديدة ونتمنى اختيار توقيت مناسب لاستمرارية البطولة في السنوات القادمة".

وعن تفوق المدرب العربي في البطولة، أكد منذر الكبير "هذا يشكل فخرا واعتزازا كبيرين بالنسبة لنا بنجاح المدرسة العربية على الصعيد التدريبي ولكن هذا النجاح يعود للاعبين في المقام الأول، فهم الأساس في كل شيء في الوصول للنهائي والمنتخب التونسي ما يميزه الروح العالية والتكاتف داخل الملعب كان كلمة السر في الوصول للنهائي".

وأردف "المنتخب التونسي حقق 12 انتصارا وهي أعلى نسبة تحققت على مدار سنوات، ولا يزال البعض يحاول التشويش على الفريق والتأثير السلبي عليه ، ولكن نحن في قمة التركيز والمنتخب لا يلتفت إلا لإسعاد الشعب التونسي ورسم البسمة على وجوه الجماهير التي تساندنا بقوة ، فضلا عن أننا نسير في الطريق الصحيح ونؤمن بقدراتنا".