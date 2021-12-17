إنتر يعلن فسخ تعاقده مع إريكسن بالتراضي

الجمعة، 17 ديسمبر 2021 - 16:31

كتب : FilGoal

عودة كريستيان إريكسن لإنتر

أعلن إنتر ميلان الإيطالي اليوم الجمعة فسخ تعاقده مع لاعبه كريستيان إريكسن بالتراضي.

جاء ذلك القرار في ظل منع القانون الإيطالي لأي لاعب المشاركة في بطولات كرة القدم على المستوى المحلي وهو يضع جهاز لتنظيم ضربات القلب.

وكان إريكسن تعرض لأزمة قلبية خلال مباراة الدنمارك وأيسلندا في يورو 2020 واضطر الأطباء لوضع جهاز لتنظيم ضربات القلب بعد تلك المشكلة.

ومنذ الصيف الماضي لم يشترك اللاعب الدنماركي في أي مباراة واكتفى بالتدرب مع نادي أودينسي الذي نشأ فيه في الدنمارك.

وانضم اللاعب صاحب الـ29 عاما إلى النيراتزوري في يناير من عام 2020 وتوج معه بلقب الدوري الإيطالي.

وشارك إريكسن مع إنتر في 60 مباراة سجل خلالهم ثمانية أهداف وصنع ثلاثة.

إنتر ميلان إريكسن
نرشح لكم
لأول مرة في إيطاليا.. حكمة تدير مباراة لفريق درجة أولى بالكأس تقرير: يوفنتوس يسعى ضم إيكاردي وسط شائعات خلافه مع ميسي يوفنتوس: ديبالا ليس مصابا مورينيو: تدربنا على أهدافنا أمام سبيزيا لمدة 25 دقيقة
أخر الأخبار
كأس العرب - مؤتمر مدرب تونس: البعض يتربص بالفريق رغم كل ما حققه 6 دقيقة | كأس العرب 2021
إنتر يعلن فسخ تعاقده مع إريكسن بالتراضي ساعة | الدوري الإيطالي
مؤتمر كلوب عن – حالة الثلاثي المصاب بكورونا.. توقف الدوري وصلاح الاستثنائي ساعة | الدوري الإنجليزي
حوار في الجول – عبد الله ياسين يتحدث عن مزاملة إبراهيموفيتش.. تريكة الأفضل وأفشة وزيدان 2 ساعة | الدوري المصري
خليجي 25 - الاتحاد العربي يحدد بديل العراق حال عدم الجاهزية للاستضافة 2 ساعة | الوطن العربي
الاشتباه في إصابة جوارديولا بفيروس كورونا 3 ساعة | الدوري الإنجليزي
كأس العرب – مؤتمر بوقرة: لا توجد أسرار بين الجزائر وتونس 3 ساعة | كأس العرب 2021
حفيظ دراجي لـ في الجول: مصدوم من ردود الفعل حول تعليقي على لقاء مصر وتونس 3 ساعة | كأس العرب 2021
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرموش يعتذر لجماهير فولفسبورج بعد تسديد ركلة جزاء على طريقة بانينكا 2 مجاهد: تعارض أمم إفريقيا وكأس العالم للأندية "محلول".. المنتخب والأهلي سيلعبان بكامل نجومهما 3 نصف نهائي كأس العرب.. مواعيد المباريات والقنوات الناقلة 4 يوسف بلايلي يفسخ تعاقده مع قطر القطري