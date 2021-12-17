إنتر يعلن فسخ تعاقده مع إريكسن بالتراضي

أعلن إنتر ميلان الإيطالي اليوم الجمعة فسخ تعاقده مع لاعبه كريستيان إريكسن بالتراضي.

كريستيان إريكسن النادي : إنتر ميلان إنتر ميلان

جاء ذلك القرار في ظل منع القانون الإيطالي لأي لاعب المشاركة في بطولات كرة القدم على المستوى المحلي وهو يضع جهاز لتنظيم ضربات القلب.

وكان إريكسن تعرض لأزمة قلبية خلال مباراة الدنمارك وأيسلندا في يورو 2020 واضطر الأطباء لوضع جهاز لتنظيم ضربات القلب بعد تلك المشكلة.

ومنذ الصيف الماضي لم يشترك اللاعب الدنماركي في أي مباراة واكتفى بالتدرب مع نادي أودينسي الذي نشأ فيه في الدنمارك.

وانضم اللاعب صاحب الـ29 عاما إلى النيراتزوري في يناير من عام 2020 وتوج معه بلقب الدوري الإيطالي.

وشارك إريكسن مع إنتر في 60 مباراة سجل خلالهم ثمانية أهداف وصنع ثلاثة.