خليجي 25 - الاتحاد العربي يحدد بديل العراق حال عدم الجاهزية للاستضافة

كشف جاسم الرميحي أمين عام اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم أن الاتحاد الكويتي طلب بأن يكون الدولة البديلة في حال أن العراق لم يستطع أن يلبي طلبات شروط الاستضافة لبطولة خليجي 25 المقرر لها في يناير 2023.

وعقدت الجمعية العمومية العادية لاتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم اليوم الخميس اجتماعا برئاسة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني رئيس الاتحاد، وبحضور الأعضاء من رؤساء الاتحادات الخليجية لكرة القدم، لمناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها بما يخدم كرة القدم الخليجية.

وشهدت الجمعية العمومية تواجد كل من رئيس الاتحاد العراقي عدنان درجال، ورئيس الاتحاد العماني لكرة القدم سالم بن سعيد الوهيبي، ورئيس الاتحاد البحريني لكرة القدم، الشيخ علي بن خليفة آل خليفة، ورئيس الاتحاد السعودي ياسر المسحل، وممثل الاتحاد اليمني لكرة القدم، الدكتور حميد الشيباني، والنائب الأول لرئيس الاتحاد الإماراتي لكرة القدم عبد الله ناصر الجنيبي، ورئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم الشيخ يوسف أحمد الصباح.

وعقب انتهاء أعمال الجمعية العمومية، أكد جاسم الرميحي خلال مؤتمر صحفي، إن الاجتماع كان مثمر وشهد مناقشة العديد من البنود التي تخص مستقبل الكرة الخليجية، أبرزها تثبيت موعد إقامة بطولة كأس الخليج للمنتخبات المقررة في يناير 2023.

واوضح الرميحي إن اتحاد كأس الخليج يساند العراق ويقف معها لقناعته بالدور الذي تلعبه في منظومة اتحاد كأس الخليج مؤكدا إن الجمعية العمومية الاستثنائية السابقة اتفقت على أن تكون في العراق بمدينة البصرة وهذا كان قرار رئيسي.

مشيرا إلى أن أي دولة ترغب في الاستضافة هناك شروط ومعاير ترسل إليها ويتم أعداد ملف للاستضافة ويتم عرضه على مكتب اتحاد كأس الخليج العربي.

وشدد الرميحي إن الاجتماع كانت له قيمة كبيرة بوجود جميع رؤساء الاتحادات، وهذا يعتبر مكسب لاتحاد كأس الخليج العربي، مضيفا في نفس الوقت إن كل يقف مع العراق ويدعهما في استضافتها للنسخة المقبلة من البطولة. والكل متعطش بأن تقام النسخة المقبلة في البصرة، لـن الجمهور العراقي كبير ويعشق الرياضة.

أما بخصوص البطولات الأخرى لاتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، قال الرميحي إنه تم التنسيق مع لجنة المسابقات بالاتحاد الخليجي لوضع الترتيبات للبطولات المقبلة التي تخص الأندية والمنتخبات.

وعلى الصعيد ذاته، أكد عدنان درجال رئيس الاتحاد العراقي أنه تم توفير جميع متطلبات استضافة خليجي 25 من ملاعب وفنادق وتبقت بعض التفاصيل الصغيرة التي سيتم حسمها في الفترة المقبلة وقبل الموعد النهائي المقرر بتاريخ 30 يونيو للإيفاء بالمتطلبات الخاصة بالبطولة.

وقال درجال "نحن ننتظر رفع الحظر عن إقامة المباريات بملاعب العراق بداية العام المقبل لتعود الكرة العراقية إلى وضعها الطبيعي".

وأضاف "البطولة مقررة أساسا ان تقام في العراق خلال شهر يناير من سنة 2023، حيث تم الاتفاق خلال الاجتماع السابق أن يتم الانتهاء من جميع المتطلبات الخاصة بالاستضافة قبل 30 يونيو من العام المقبل، وفي حال عدم وجود ذلك ستنتقل البطولة إلى للدولة البديلة، مشددا إن كل الأمور تسير بشكل إيجابي وكل الأشقاء يدعمون العراق بأحقيتها بتنظيم البطولة".

وأوضح درجال بقوله "كعراقيين يجب أن نفي بالتزاماتنا المنصوص عليها من قبل وفي الاجتماع الحالي، حيث قمنا بتجهيز ملعب ثاني وهو ملعب الفيحاء، أما ملعب الميناء هناك بعض التعطيلات بسبب الشركة القائمة بالأعمال، وسيتم إيجاد حل في أقرب وقت بأن يكون الإستاد جاهزا في الوقت المتفق عليه".