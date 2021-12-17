كأس العرب – مؤتمر بوقرة: لا توجد أسرار بين الجزائر وتونس

الجمعة، 17 ديسمبر 2021 - 14:07

كتب : محمد الجزار

مجيد بوقرة - الجزائر

قال مجيد بوقرة المدير الفني لمنتخب الجزائر إنه فريقه وتونس يعرفان كل شيء عن بعضهما البعض ولا توجد أسرار بينهما.

جاء ذلك في حديث المدرب الجزائري اليوم الجمعة في مؤتمر صحفي قبل ملاقاة تونس غدا السبت في نهائي كأس العرب في قطر.

وقال بوقرة في المؤتمر الصحفي: "من الواضح كما تعلمون أن مسارنا إلى النهائي كان طويلا وخضنا مباريات من مستوى عال".

أخبار متعلقة
حفيظ دراجي لـ في الجول: مصدوم من ردود الفعل حول تعليقي على لقاء مصر وتونس قائمة الأهلي – عودة كهربا.. وتواجد أيمن أشرف ومتولي لمباراة كأس السوبر الإفريقي

وواصل "نعرف أن الأمور لن تكون سهلة، نعرف بعضنا البعض جيدا ولا توجد بيننا أسرار، ومنتخب تونس استحق الوصول للنهائي".

وأتم "للأسف لم يكن لدينا وقت كاف للاستعداد للنهائي للاستشفاء واسترجاع لياقتنا البدنية، ما يهم أن نبذل مجهودا كبيرا في المباراة".

وتأهل منتخب الجزائر للنهائي بالفوز على قطر بهدفين لهدف، فيما فاز منتخب تونس على مصر بهدف دون رد.

الجزائر تونس مجيد بوقرة كأس العرب
نرشح لكم
كأس العرب - من يسير على خطى الجوهري.. الكبير أم بوقرة؟ كأس العرب - حكم مباراة مصر والجزائر يدير لقاء الفراعنة وقطر كأس العرب - مؤتمر مدرب تونس: البعض يتربص بالفريق رغم كل ما حققه حفيظ دراجي لـ في الجول: مصدوم من ردود الفعل حول تعليقي على لقاء مصر وتونس
أخر الأخبار
كأس العرب - من يسير على خطى الجوهري.. الكبير أم بوقرة؟ 12 دقيقة | كأس العرب 2021
الدرجة الثانية – تعرف على ترتيب هدافي مجموعة القاهرة بعد الجولة 11 16 دقيقة | الدرجة الثانية
الدرجة الثانية - نتائج وترتيب مجموعة القاهرة بعد الجولة 11 26 دقيقة | الدرجة الثانية
الدرجة الثانية – 7 تعادلات في مجموعة القاهرة.. وصبري يحصد النقطة الأولى 31 دقيقة | الدرجة الثانية
كأس العرب - حكم مباراة مصر والجزائر يدير لقاء الفراعنة وقطر 58 دقيقة | كأس العرب 2021
كأس العرب - مؤتمر مدرب تونس: البعض يتربص بالفريق رغم كل ما حققه ساعة | كأس العرب 2021
إنتر يعلن فسخ تعاقده مع إريكسن بالتراضي 2 ساعة | الدوري الإيطالي
مؤتمر كلوب عن – حالة الثلاثي المصاب بكورونا.. توقف الدوري وصلاح الاستثنائي 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرموش يعتذر لجماهير فولفسبورج بعد تسديد ركلة جزاء على طريقة بانينكا 2 مجاهد: تعارض أمم إفريقيا وكأس العالم للأندية "محلول".. المنتخب والأهلي سيلعبان بكامل نجومهما 3 نصف نهائي كأس العرب.. مواعيد المباريات والقنوات الناقلة 4 يوسف بلايلي يفسخ تعاقده مع قطر القطري