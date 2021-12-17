كأس العرب – مؤتمر بوقرة: لا توجد أسرار بين الجزائر وتونس

قال مجيد بوقرة المدير الفني لمنتخب الجزائر إنه فريقه وتونس يعرفان كل شيء عن بعضهما البعض ولا توجد أسرار بينهما.

جاء ذلك في حديث المدرب الجزائري اليوم الجمعة في مؤتمر صحفي قبل ملاقاة تونس غدا السبت في نهائي كأس العرب في قطر.

وقال بوقرة في المؤتمر الصحفي: "من الواضح كما تعلمون أن مسارنا إلى النهائي كان طويلا وخضنا مباريات من مستوى عال".

وواصل "نعرف أن الأمور لن تكون سهلة، نعرف بعضنا البعض جيدا ولا توجد بيننا أسرار، ومنتخب تونس استحق الوصول للنهائي".

وأتم "للأسف لم يكن لدينا وقت كاف للاستعداد للنهائي للاستشفاء واسترجاع لياقتنا البدنية، ما يهم أن نبذل مجهودا كبيرا في المباراة".

وتأهل منتخب الجزائر للنهائي بالفوز على قطر بهدفين لهدف، فيما فاز منتخب تونس على مصر بهدف دون رد.