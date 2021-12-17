حفيظ دراجي لـ في الجول: مصدوم من ردود الفعل حول تعليقي على لقاء مصر وتونس

الجمعة، 17 ديسمبر 2021 - 13:50

كتب : محمد الجزار

حفيظ دراجي

أبدى حفيظ دراجي المعلق الرياضي الجزائري، صدمته من ردود الأفعال حول تعليقه على مباراة مصر وتونس في كأس العرب.

مصر خسرت نصف نهائي بطولة كأس العرب أمام تونس بهدف مقابل لا شيء. مباراة تولى دراجي التعليق عليها عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس.

وقال حفيظ دراجي في تصريحات لـFilGoal.com: "مصدوم من بعض ردود الفعل التي وصلتني حول تعليقي على مباراة مصر وتونس. المتابعون للمباراة فهموا ما أردت قوله، لكن ربما البعض حاول أن يختفي وراء الحديث عن الخسارة والإقصاء ومسكت بجملة قالها حفيظ".

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وأضاف "الجملة لا تتعلق تماما بشعب مصر، ولا بدولة مصر ولا حتى بلاعبي مصر. تحدثت فقط عن لاعب بإمكانه مسح الأرض بالدفاع، مثلما قلت عن مصطفى فتحي فور دخوله".

دراجي أكمل "الجملة لا تنطوي عن أي إساءة بل تقال بالعامية بأن مهاجم مسح الأرض بمدافع ما وهي جملة تتعلق فقط بكرة القدم ولا علاقة لها بالأمم".

المعلق الجزائري أكمل "حزين مما يردده البعض ومزايدة البعض علي، خاصة حين تأتي الإساءة ممن يبدون لي محترمين ومن إعلاميين يهاجمون زملائهم دون سبب مقنع. نفس الأمر تعرضت له مع تونس في الشوط الأول أمام سوريا حين قلت بأن المنتخب التونسي تعيس وهنا لا أقصد الدولة أو الأمة بل أداء المنتخب فقط".

ويلعب منتخب مصر مع قطر مساء غد السبت في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، فيما تلعب تونس مع الجزائر في النهائي.

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