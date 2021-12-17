كأس العرب - مؤتمر حجازي: كأس العرب أفضل إعداد لأمم إفريقيا.. وتعلمنا من درس لقاء تونس

الجمعة، 17 ديسمبر 2021 - 11:49

كتب : محمد الجزار

أحمد حجازي - مصر

قال أحمد حجازي مدافع منتخب مصر إن المشاركة في كأس العرب المقامة حاليا في قطر هو أفضل إعداد للفراعنة قبل خوض كأس أمم إفريقيا 2021.

أحمد حجازي

النادي : الاتحاد

مصر

وتحدث حجازي خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم الجمعة قبل مواجهة قطر غدا السبت لتحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العرب قائلا: "ضغط المباريات كان فرصة جيدة للغاية للتعود على الأجواء خاصة بالنسبة للاعبين المنضمين حديثا للمنتخب".

وواصل "هؤلاء اللاعبين اكتسبوا خبرات اللعب في بطولة مجمعة وهذا شيء جيد بالنسبة لهم وهم جيدين ولديهم إمكانيات عالية وأظهروا شخصية كبيرة في مباريات صعبة بالبطولة".

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وواصل حجازي "اللاعبون الكبار وأصحاب الخبرة كان لديهم دورا جيدا في مساعدة اللاعبين الجدد، وجميعنا نتعلم ونحاول أن نتطور باستمرار".

وأردف "المدرب كارلوس كيروش كان حريصا على وجود هذه المجموعة من اللاعبين ليكونوا جاهزين للمشاركة مع منتخب مصر في أي وقت يحتاجهم وتمثيل المنتخب ".

وتابع "اللعب أمام جمهور مصري في بلد عربي وسط ضغط جماهيري شيء جيد للغاية وهي أفضل بطولة ممكن أن تجعلنا مستعدين لكأس أفريقيا المقبلة باللعب مع مدارس كروية مختلفة".

وشدد حجازي "كذلك البطولة الأفريقية فرصة من أجل الاعداد للمحلق الفاصل المؤهل لنهائيات كأس العالم 2022 وقد واجهنا منتخبات ربما نلتقي بهم مجددا في تصفيات كأس العالم".

ويمكن لمنتخب مصر ملاقاة تونس أو الجزائر في ملحق تصفيا المونديال في شهر مارس المقبل.

وعن الهزيمة ضد تونس بهدف دون رد في الثواني الأخيرة قال حجازي: "تعلمنا الكثير من الدروس في مباراة تونس وهي الآن أصبحت من الماضي وستفيدنا كثيرا في المستقبل".

وأكمل "تعاهدنا على إنهاء البطولة بشكل جيد يليق بكل التضحيات التي قدمها اللاعبين وجميع أفراد البعثة منذ بداية البطولة".

وعن مواجهة قطر قال مدافع منتخب مصر: "مباراة هامة للغاية وبمثابة مباراة نهائية وهي فرصة لاكتساب خبرات أكثر لأنه مع مدرسة كروية جديدة ومختلفة تماما وقد شاهد الجميع مستوى الفريق القطري أمام الجزائر ونتمنى تقديم مباراة جيدة تليق باسم مصر والكرة العربية بشكل عام".

وعن إصابته التي حرمته من مواجهة الأردن قال: "أنا الآن سليم تماما والدليل مشاركتي في مباراة تونس كاملة والجهاز الطبي بذل معي جهدا كبيرا ومع كل اللاعبين المصابين رغم ضغط المباريات وخوض 3 مواجهات في 6 أيام فقط خلال دور المجموعات".

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