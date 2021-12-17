كأس ملك إسبانيا - خيتافي يسقط بنتيجة تاريخية وغرناطة يودع.. وبيتيس وفالنسيا يتفادان المفاجآت

الجمعة، 17 ديسمبر 2021 - 00:41

كتب : FilGoal

كأس ملك إسبانيا

في مفاجآت كأس ملك إسبانيا، ودع خيتافي وغرناطة منافسات الدور الثاني، فيما أفلت ريال بيتيس وفالنسيا من الخروج عبر الشوطين إضافيين.

وودع خيتافي في مفاجأة كبرى كأس الملك بالخسارة بنتيجة 5-0 من أتليتكو بالياريس، وهي أكبر نتيجة يُمنى بها خيتافي في الكأس بتاريخه.

أتليتكو بالياريس هو أحد أندية الدرجة الثالثة واستطاع أن يحقق نفس الإنجاز بالوصول لدور الـ 32 لأول مرة منذ 30 عاما.

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كما هتفت جماهير بالياريس لخيتافي "أوليه أوليه إلى الدرجة الثانية" خاصة مع وضع الفريق المتأزم في الدوري الإسباني باحتلاله المركز التاسع عشر من جدول الترتيب.

وسقط غرناطة أمام أتليتكو ريال مانتشا بنتيجة 1-0، وهو النادي الوحيد من الدرجة الرابعة الذي استطاع أن يتأهل إلى دور الـ 32.

واستطاع ريال بيتيس أن يهرب من فخ الخسارة ضد تالافيرا أحد أندية الدرجة الثالثة بالفوز بنتيجة 4-2 بعد الوصول لشوطين إضافيين.

الوقت الأصلي من المباراة انتهى بالتعادل 2-2، وحسم المكسيكي دييجو لاينيز وسيرخيو كانليس المباراة لصالح الفريق الأندلسي بتسجيل هدفين في الدقيقتين 116 و119 من الشوط الإضافي الثاني.

وبنفس الطريقة فاز فالنسيا على أرينتيريو أحد أندية الدرجة الرابعة بنتيجة 3-1 بعد انتهاء الوقت الأصلي 1-1.

ورغم تقدم فالنسيا بالهدف الأول في الدقيقة الأولى من توقيع يوسف موسى، إلا أصحاب الأرض سجلوا هدف التعادل في الدقيقة الثامنة.

هوجو جوييامون سجل الهدف التقدم في الدقيقة 99 من الشوط الإضافي الأول، وفي الدقيقة 113 أنهى مانو فاييخو المباراة بالهدف الثالث للخفافيش.

وتُجرى قرعة دور الـ 32 من كأس ملك إسبانيا الجمعة 17 ديسمبر والتي ستشهد تواجد ريال مدريد وبرشلونة وأتليتك بلباو وأتليتكو مدريد.

وتقام المباريات في الخامس والسادس من يناير المقبل.

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