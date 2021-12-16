ثنائية تاريخية.. أتليتكو مينيرو يتوج بلقب كأس البرازيل بعد أسبوعين من حصد الدوري

توج أتليتكو مينيرو بثنائية محلية تاريخية بالفوز بلقب كأس البرازيل بعد أسابيع من التتويج بلقب الدوري البرازيلي.

واكتسح مينيرو منافسه أتليتكو باراناينسي بنتيجة 6-1 في مجموع المباراتين.

وفاز مينيرو على أرضه في الذهاب برباعية من توقيع هالك وكينو وإدواردو فارجاس الذي سجل ثنائية.

وفي الإياب على أرض منافسه سجل كينو هدفا وأضاف هالك الهدف الثاني وسجل جادسون هدف حفظ ماء الوجه.

هالك ودييجو كوستا ومارسيلو زارتشو وإيجناسيو فيرنانديز وإدواردو فارجاس وكينو -لاعب بيراميدز السابق- قادوا الفريق المُلقب بـ "الديوك" للتتويج التاريخي.

ولأول مرة منذ 2003 يحقق فريق الثنائية المحلية في البرازيل، إذ كان كروزيرو هو الفريق الوحيد الذي حقق ثنائية الدوري والكأس فقط من قبل.

ويعد كروزيرو ومينيرو فقط هما من حصدا الثنائية المحلية، ولا يوجد أي فريق في البرازيل توج بالثلاثية (دوري وكأس البرازيل وكوبا ليبرتادوريس).

ويعد كروزيرو هو الغريم الأبدي لمينيرو لكنه الآن يعاني في الدرجة الثانية البرازيلية، وهو الفريق الأكثر تتويجا بلقب كأس البرازيل برصيد 6 ألقاب آخرها 2018.

وحصد مينيرو ثالث ألقابه في 2021 بعدما توج في أبريل الماضي بلقب بطولة ولاية مينيرو.

وكان الفريق قد ودع كوبا ليبرتادوريس من نصف النهائي بالخسارة أمام بالميراس.

وأصبح مينيرو سادس أكثر فريق تحقيقا للقب كأس البرازيل برصيد لقبين بعدما حقق لقب نسحة 2014.