ماركا: مبابي ليس الوحيد.. صراع آخر لـ ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان

مع اقتراب مواجهة ريال مدريد الإسباني ضد باريس سان جيرمان الفرنسي في دوري أبطال أوروبا، والتي أسفرت عنها القرعة المعادة لـ دور الـ16 إثر الأخطاء التقنية، يزداد الحديث عن المعارك الدائرة بين الطرفين في سوق الانتقالات.

القضية الأولى المعروفة للجميع تخص كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي، والذي رفض باريس بيعه بمبلغ قدر بـ180 مليون يورو في الصيف الماضي.

ويقترب مبابي من الانتقال إلى ريال مدريد في صفقة انتقال حر، حيث يحق له التوقيع اعتبارا من يناير.

على الناحية الأخرى، لن يكون هذا هو الصراع الوحيد بين الميرينجي وفريق العاصمة الفرنسية، حيث كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن معركة أخرى تخص صفقة انتقال حر أيضا.

الهدف هو أنطونيو روديجر مدافع تشيلسي الإنجليزي، والذي ينتهي عقده في صيف 2022 ولا يبدو أنه ينوي التجديد مع البلوز.

ويتصدر ريال مدريد وباريس سان جيرمان قائمة الوجهات المحتملة للاعب بالإضافة إلى بايرن ميونيخ الألماني.