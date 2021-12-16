أمير مرتضى يتفق على البنود الجديدة لمشاركة الزمالك في دورة الإمارات الودية

الخميس، 16 ديسمبر 2021 - 22:37

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك - بيان رسمي

عقد أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة في الزمالك اجتماعا مع محمود حسام مسؤول شركة "مودرن سبورت" التسويقية لإتمام الاتفاقات الخاصة بمشاركة النادي الأبيض في دورة الإمارات الودية الشهر المقبل.

ومن المقرر أن تقام الدورة الودية في الفترة ما بين الأول إلى التاسع من شهر يناير المقبل.

وشهد الاجتماع الاتفاق على إلغاء العقد السابق الذي وقعته اللجنة السابقة لإدارة النادي مع الشركة.

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في المقابل تم توقيع عقود جديدة عن طريق أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادي، يتضمن بنودا جديدة من ضمنها حصول النادي على مليون وخمسمائة ألف جنيه، بجانب تحمل تكاليف سفر البعثة شاملة الإقامة وتذاكر الطيران.

ومن المقرر أن تقام الدورة في إمارة الشارقة بمشاركة الزمالك وأندرلخت البلجيكي، والشارقة الإماراتي، وبازل السويسري.

ويبدأ الزمالك مباريات الدورة بمواجهة الشارقة الإماراتي يوم 3 يناير على أن يخوض ثانية مبارياته الودية يوم 6 يناير أمام بازل السويسري، ويختتم مبارياته يوم 8 من نفس الشهر أمام أندرلخت البلجيكي.

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