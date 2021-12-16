اسكواش - نور الشربيني تتوج بلقب بلاك بول للمرة الثانية

الخميس، 16 ديسمبر 2021 - 22:08

كتب : FilGoal

نور الشربيني

توجت نور الشربيني ببطولة بلاك بول لسيدات الاسكواش، بعد فوزها على هانيا الحمامي بنتيجة 3-1.

وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي (11-7) - (9-11) - (11-1) - (11-7).

جاء ذلك بعد إيقاف نور الشربيني لمفاجآت الإنجليزية الشابة جيورجينا كينيدي في نصف النهائي.

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وتغلبت نور المصنفة الأولى عالميا على جيورجينا كينيدي بثلاثة أشواط دون مقابل في مباراة استغرقت 26 دقيقة فقط.

أما هانيا الحمامي لاعبة وادي دجلة فتغلبت على زميلتها نوران جوهر المصنفة الثانية عالميا في المباراة الأخرى.

وانسحبت نوران جوهر بعد الشوط الثالث بسبب الإصابة في مباراة وصلت إلى 55 دقيقة.

وتقدمت هانيا الحمامي بنتيجة 11-8 في الشوط الأول قبل أن تعادل نوران النتيجة بـ 11-8 في الشوط الثاني.

وفي الشوط الثالث تقدمت هانيا مجددا 11-4 قبل أن تنسحب نوران جوهر بسبب الإصابة.

وأقيم هذا النهائي في النسخة الخامسة من بطولة بلاك بول لسيدات الاسكواش، حيث وصلت نور الشربيني إلى النهائي للمرة الرابعة بينما وصلت هانيا إلى النهائي للمرة الثالثة.

وكانت نور قد توجت بلقب النسخة الأخيرة على حساب الأمريكية أماندا صبحي بينما خسرت مرتين أمام رنيم الوليلي وهانيا الحمامي.

أما هانيا الحمامي فحصدت نسخة مارس 2020 بالفوز على نور الشربيني 3-2 بينما خسرت نسخة ديسمبر 2020 أمام الإنجليزية سارة جان بيري.

نور الشربيني بلاك بول اسكواش
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