من العالمي إلى النمور.. اتحاد جدة يضم عبد الرزاق حمد الله

الخميس، 16 ديسمبر 2021 - 21:39

كتب : FilGoal

عبد الرزاق حمد الله النصر السعودي

أعلن اتحاد جدة رسميا اليوم الخميس ضم مهاجم النصر السابق، المغربي عبد الرزاق حمد الله في صفقة انتقال حر.

وأشار الاتحاد في وقت لاحق إلى أن التعاقد مع حمد الله سيكون لموسم ونصف.

وكان النصر فسخ تعاقده مع حمد الله في الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر الماضي وذكرت بعض التقارير الصحفية السعودية أن ذلك القرار جاء بسبب مشاكل انضباطية وسلوكية تتعلق باللاعب المغربي.

أخبار متعلقة
يوسف بلايلي يفسخ تعاقده مع قطر القطري توخيل يعلن إصابة 4 لاعبين من تشيلسي بكورونا عضو الإسماعيلي لـ في الجول: 4 محترفين أجانب يدعمون الهجوم في يناير المقبل

وانتقل حمد لله لصفوف النصر السعودي قادما من الريان القطر في يوليو 2018.

وشارك ابن الـ30 عاما في 107 مباراة مع النصر السعودي، سجل خلالها 112 هدفا وصنع 24 آخرين.

وفاز حمد الله مع النصر بلقب الدوري مرة واحدة مع لقبين للسوبر السعودي.

ويتصدر الاتحاد جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 26 نقطة بعد مرور 12 جولة وله مباراة مؤجلة.

ويبتعد الاتحاد عن ملاحقه الشباب بفارق نقطة، أما النصر فيحتل المركز الخامس برصيد 20 نقطة.

اتحاد جدة عبد الرازق حمد الله النصر
نرشح لكم
دربي الرياض نصراوي.. أبو بكر وتاليسكا يقودان النصر للفوز على الهلال أنطونيو محمد لـ في الجول: أتفاوض لتدريب النصر لكن الأمر صعب انتهت كأس العرب - فلسطين (1) (1) السعودية كأس العرب - صواريخ قاسيون تدمر نسور قرطاج.. سوريا تهزم تونس
أخر الأخبار
اسكواش - نور الشربيني تتوج بلقب بلاك بول للمرة الثانية 6 دقيقة | رياضات أخرى
الأهلي يفسخ تعاقد جونيور أجايي بالتراضي 31 دقيقة | الدوري المصري
من العالمي إلى النمور.. اتحاد جدة يضم عبد الرزاق حمد الله 34 دقيقة | السعودية
مباشر الدوري الإنجليزي – ليفربول (0) - (1) نيوكاسل.. تشيلسي ضد إيفرتون 42 دقيقة | الدوري الإنجليزي
عضو الإسماعيلي لـ في الجول: 4 محترفين أجانب يدعمون الهجوم في يناير المقبل 45 دقيقة | الدوري المصري
توخيل يعلن إصابة 4 لاعبين من تشيلسي بكورونا 47 دقيقة | الدوري الإنجليزي
يوسف بلايلي يفسخ تعاقده مع قطر القطري ساعة | الوطن العربي
تشكيل ليفربول - صلاح أساسي أمام نيوكاسل.. وإصابة ثلاثي بفيروس كورونا ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرموش يعتذر لجماهير فولفسبورج بعد تسديد ركلة جزاء على طريقة بانينكا 2 مجاهد: تعارض أمم إفريقيا وكأس العالم للأندية "محلول".. المنتخب والأهلي سيلعبان بكامل نجومهما 3 نصف نهائي كأس العرب.. مواعيد المباريات والقنوات الناقلة 4 كأس العرب - موعد مباراة مصر مع تونس والقنوات الناقلة