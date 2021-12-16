من العالمي إلى النمور.. اتحاد جدة يضم عبد الرزاق حمد الله
الخميس، 16 ديسمبر 2021 - 21:39
كتب : FilGoal
أعلن اتحاد جدة رسميا اليوم الخميس ضم مهاجم النصر السابق، المغربي عبد الرزاق حمد الله في صفقة انتقال حر.
عبد الرزاق حمد الله
النادي : النصر
وأشار الاتحاد في وقت لاحق إلى أن التعاقد مع حمد الله سيكون لموسم ونصف.
وكان النصر فسخ تعاقده مع حمد الله في الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر الماضي وذكرت بعض التقارير الصحفية السعودية أن ذلك القرار جاء بسبب مشاكل انضباطية وسلوكية تتعلق باللاعب المغربي.
أهـلاً بالنمر الجديد عبدالرزاق حمدالله 🐅#شتوية_العميد pic.twitter.com/NDp8k6HQbj— نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) December 16, 2021
وانتقل حمد لله لصفوف النصر السعودي قادما من الريان القطر في يوليو 2018.
وشارك ابن الـ30 عاما في 107 مباراة مع النصر السعودي، سجل خلالها 112 هدفا وصنع 24 آخرين.
وفاز حمد الله مع النصر بلقب الدوري مرة واحدة مع لقبين للسوبر السعودي.
ويتصدر الاتحاد جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 26 نقطة بعد مرور 12 جولة وله مباراة مؤجلة.
ويبتعد الاتحاد عن ملاحقه الشباب بفارق نقطة، أما النصر فيحتل المركز الخامس برصيد 20 نقطة.