من العالمي إلى النمور.. اتحاد جدة يضم عبد الرزاق حمد الله

أعلن اتحاد جدة رسميا اليوم الخميس ضم مهاجم النصر السابق، المغربي عبد الرزاق حمد الله في صفقة انتقال حر.

وأشار الاتحاد في وقت لاحق إلى أن التعاقد مع حمد الله سيكون لموسم ونصف.

وكان النصر فسخ تعاقده مع حمد الله في الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر الماضي وذكرت بعض التقارير الصحفية السعودية أن ذلك القرار جاء بسبب مشاكل انضباطية وسلوكية تتعلق باللاعب المغربي.

وانتقل حمد لله لصفوف النصر السعودي قادما من الريان القطر في يوليو 2018.

وشارك ابن الـ30 عاما في 107 مباراة مع النصر السعودي، سجل خلالها 112 هدفا وصنع 24 آخرين.

وفاز حمد الله مع النصر بلقب الدوري مرة واحدة مع لقبين للسوبر السعودي.

ويتصدر الاتحاد جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 26 نقطة بعد مرور 12 جولة وله مباراة مؤجلة.

ويبتعد الاتحاد عن ملاحقه الشباب بفارق نقطة، أما النصر فيحتل المركز الخامس برصيد 20 نقطة.