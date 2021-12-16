محلل أداء الجزائر لـ في الجول: هذه نقطة قوة مصر وأخطر لاعبيهم.. وغياب أفشة أثر عليهم ضدنا

الخميس، 16 ديسمبر 2021 - 20:49

كتب : حامد وجدي

فاتح بريني - محلل أداء منتخب الجزائر

ما هي نقطة قوة منتخب مصر التي ركز عليها الجهاز الفني للجزائر قبل لقاء الفريقين في ثالث جولات كأس العرب خلال دور المجموعات؟ ومن هم أخطر لاعبي الفراعنة؟

كل ذلك أجاب عنه فاتح بريني محلل أداء منتخب الجزائر.

وقال محلل أداء الجزائر لـFilGoal.com: "قدمنا بطولة مميزة ونستحق التواجد في النهائي ونسعي لحصد اللقب أمام المنتخب التونسي".

أخبار متعلقة
منتخب تونس لـ في الجول: حنبعل لم يقلل من مصر.. تصريحاته فُهمت بشكل خاطئ خليلوزيتش: اللاعب الذي لن يحضر لأمم إفريقيا بسبب ضغط ناديه بإمكانه أن يقول للمنتخب "باي باي" كأس العرب - بغداد بونجاح جاهز للنهائي

وعن مواجهة مصر قال: "منتخب مصر تكتيكا جيد ونقطة قوة الفراعنة اللعب السريع وخاصة امتلاك منتخب مصر لأكثر من لاعب أبرزهم عمرو السولية فهو من أهم عناصر المنتخب المصري بسبب دوره في الملعب".

وأكمل "السولية يمتاز بالاندفاع الهجومي ولعب الكرة الطولية على الجانبين الأيمن والأيسر وحددنا ضرورة الضغط عليه وعدم منحه فرصة اللعب على الجانبين لأنه مميز بذلك ومن اخطر اللاعبين المصريين ونجحنا في الحد من خطورته".

وعن اللاعب الثاني الذي ركز عليه الجهاز الفني للجزائر للحد من خطورته قال: "مصطفي فتحي فهو لاعب مميز من ناحية التوغل والتصويب وقوته في التوغل خاصة لاعب أمام لاعب يستطيع المرور وطالبنا بضرورة المساندة بحيث يكون لاعبين أمامه دائما حتى لا يأخذ حريته".

وأضاف "استطعنا عدم إدخاله في وسط الملعب حتى لا يستطيع التسديد خاصة وأن الجبهة الابرز والافضل لمنتخب مصر هي اليمنى بتواجد مصطفي فتحي وأكرم توفيق اللاعب مميز وطلبنا بالضغط عليه من أجل عدم المساندة الهجومية خاصة وأنه بارع في العرضيات".

ويرى فاتح بريني أن غياب محمد مجدي "أفشة" عن مواجهة المنتخبين للإصابة أثر على مستوى الفراعنة.

وأوضح "بصراحة عدم وجود افشة أثر كثيرا على منتخب مصر لأنه لاعب يحب التمركز بين الخطوط فهو العقل المدبر ويحب اللعب في أكثر من مركز خلال سير المباراة فجأة يتواجد على الأجنحة وتارة يساند اللاعب عمرو السولية".

وبسؤاله عن أقوى المنتخبات فنيا في البطولة رد قائلا: "المنتخب الجزائري المصري والتونسي والمغربي، بصراحة هذه المنتخبات أقوى من منتخبات عرب آسيا".

وعن مواجهة منتخب تونس في النهائي رد قائلا: "منتخب تونس عنده انضباط تكتيكي من الجانب الدفاعي مميز فيه كثيرا عن أي منتخب عكس المنتخب المصري والمغربي مثلا مميزين في الشق الهجومي كما أنه يتميز بالكرات الثابتة".

وبسؤاله عن ارتداء لاعبي منتخب الجزائر علم فلسطين أمام منتخب قطر رد قائلا: " بسبب انتمائنا وتضامنا للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني ونعتبرهم بلدنا الثاني لنا ليس فقط اللاعبين بل كل الجزائريين سواء رجال أو أطفال أو نساء".

وعن المنتخب الذي لم يرغب مواجهته في النهائي رد قائلا: "منتخب فلسطين لأننا نحبه ونعشقه ولن نستطيع اللعب أمامه وإن شاء الله سنفوز أمام تونس ونقدم كأس البطولة لشعب فلسطين".

الجزائر كأس العرب مصر أفشة عمرو السولية مصطفى فتحي
نرشح لكم
منتخب تونس لـ في الجول: حنبعل لم يقلل من مصر.. تصريحاته فُهمت بشكل خاطئ كأس العرب - بغداد بونجاح جاهز للنهائي كأس العرب - منتخب مصر يؤدي مرانه استعدادا لمواجهة قطر.. وأيمن أشرف يستكمل التأهيل كأس العرب - مدافع تونس: الحظ وقف بجانبنا أمام مصر
أخر الأخبار
إيفرتون يُعطل تشيلسي بالتعادل رغم الـ 23 تسديدة 6 دقيقة | الدوري الإنجليزي
ماركا: تحية هالاند.. هل كانت لقطة الوداع لجماهير دورتموند؟ 11 دقيقة | ميركاتو
ثنائية تاريخية.. أتليتكو مينيرو يتوج بلقب كأس البرازيل بعد أسبوعين من حصد الدوري 40 دقيقة | أمريكا
صلاح يعادل إنجاز فاردي وعلى بُعد هدف من رقم شيرار القياسي ساعة | الدوري الإنجليزي
ماركا: مبابي ليس الوحيد.. صراع آخر لـ ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان ساعة | ميركاتو
أمير مرتضى يتفق على البنود الجديدة لمشاركة الزمالك في دورة الإمارات الودية ساعة | الدوري المصري
اسكواش - نور الشربيني تتوج بلقب بلاك بول للمرة الثانية ساعة | رياضات أخرى
الأهلي يفسخ تعاقد جونيور أجايي بالتراضي 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرموش يعتذر لجماهير فولفسبورج بعد تسديد ركلة جزاء على طريقة بانينكا 2 مجاهد: تعارض أمم إفريقيا وكأس العالم للأندية "محلول".. المنتخب والأهلي سيلعبان بكامل نجومهما 3 نصف نهائي كأس العرب.. مواعيد المباريات والقنوات الناقلة 4 كأس العرب - موعد مباراة مصر مع تونس والقنوات الناقلة