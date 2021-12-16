محلل أداء الجزائر لـ في الجول: هذه نقطة قوة مصر وأخطر لاعبيهم.. وغياب أفشة أثر عليهم ضدنا

ما هي نقطة قوة منتخب مصر التي ركز عليها الجهاز الفني للجزائر قبل لقاء الفريقين في ثالث جولات كأس العرب خلال دور المجموعات؟ ومن هم أخطر لاعبي الفراعنة؟

كل ذلك أجاب عنه فاتح بريني محلل أداء منتخب الجزائر.

وقال محلل أداء الجزائر لـFilGoal.com: "قدمنا بطولة مميزة ونستحق التواجد في النهائي ونسعي لحصد اللقب أمام المنتخب التونسي".

وعن مواجهة مصر قال: "منتخب مصر تكتيكا جيد ونقطة قوة الفراعنة اللعب السريع وخاصة امتلاك منتخب مصر لأكثر من لاعب أبرزهم عمرو السولية فهو من أهم عناصر المنتخب المصري بسبب دوره في الملعب".

وأكمل "السولية يمتاز بالاندفاع الهجومي ولعب الكرة الطولية على الجانبين الأيمن والأيسر وحددنا ضرورة الضغط عليه وعدم منحه فرصة اللعب على الجانبين لأنه مميز بذلك ومن اخطر اللاعبين المصريين ونجحنا في الحد من خطورته".

وعن اللاعب الثاني الذي ركز عليه الجهاز الفني للجزائر للحد من خطورته قال: "مصطفي فتحي فهو لاعب مميز من ناحية التوغل والتصويب وقوته في التوغل خاصة لاعب أمام لاعب يستطيع المرور وطالبنا بضرورة المساندة بحيث يكون لاعبين أمامه دائما حتى لا يأخذ حريته".

وأضاف "استطعنا عدم إدخاله في وسط الملعب حتى لا يستطيع التسديد خاصة وأن الجبهة الابرز والافضل لمنتخب مصر هي اليمنى بتواجد مصطفي فتحي وأكرم توفيق اللاعب مميز وطلبنا بالضغط عليه من أجل عدم المساندة الهجومية خاصة وأنه بارع في العرضيات".

ويرى فاتح بريني أن غياب محمد مجدي "أفشة" عن مواجهة المنتخبين للإصابة أثر على مستوى الفراعنة.

وأوضح "بصراحة عدم وجود افشة أثر كثيرا على منتخب مصر لأنه لاعب يحب التمركز بين الخطوط فهو العقل المدبر ويحب اللعب في أكثر من مركز خلال سير المباراة فجأة يتواجد على الأجنحة وتارة يساند اللاعب عمرو السولية".

وبسؤاله عن أقوى المنتخبات فنيا في البطولة رد قائلا: "المنتخب الجزائري المصري والتونسي والمغربي، بصراحة هذه المنتخبات أقوى من منتخبات عرب آسيا".

وعن مواجهة منتخب تونس في النهائي رد قائلا: "منتخب تونس عنده انضباط تكتيكي من الجانب الدفاعي مميز فيه كثيرا عن أي منتخب عكس المنتخب المصري والمغربي مثلا مميزين في الشق الهجومي كما أنه يتميز بالكرات الثابتة".

وبسؤاله عن ارتداء لاعبي منتخب الجزائر علم فلسطين أمام منتخب قطر رد قائلا: " بسبب انتمائنا وتضامنا للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني ونعتبرهم بلدنا الثاني لنا ليس فقط اللاعبين بل كل الجزائريين سواء رجال أو أطفال أو نساء".

وعن المنتخب الذي لم يرغب مواجهته في النهائي رد قائلا: "منتخب فلسطين لأننا نحبه ونعشقه ولن نستطيع اللعب أمامه وإن شاء الله سنفوز أمام تونس ونقدم كأس البطولة لشعب فلسطين".