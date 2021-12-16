تقرير إسباني يكشف سبب عدم إمكانية تأجيل مباراة ريال مدريد وقادش رغم تفشي كورونا
الخميس، 16 ديسمبر 2021 - 19:46
كتب : FilGoal
يعاني ريال مدريد من ست إصابات بفيروس كورونا في صفوفه ولكن على الرغم من ذلك لن تتأجل مباراته يوم الأحد المقبل ضد قادش في الدوري الإسباني فما هو السبب؟
وفقا لصحيفة "أس" الإسبانية في تقرير لها نشرته اليوم الخميس فإن لوائح الاتحاد الإسباني تسمح بإقامة المباريات بتواجد سبعة لاعبين من الفريق الأول كحد أدنى في المباراة مع إكمال القائمة من اللاعبين الرديف والشباب.
ولكن في ظل جائحة كورونا تم تقليل الحد الأدنى إلى خمسة لاعبين بدلا من سبعة.
وبناء عليه فإن ريال مدريد يعاني من ست إصابات فقط ويمكنه إقامة خوض المباراة بإكمال قائمته من فريقي الرديف والشباب.
واللاعبون المصابون بفيروس كورونا في صفوف ريال مدريد هم توني كروس ومارسيلو وماركو أسينسيو وجاريث بيل ورودريجو وأندري لونين حارس المرمى.
ويلعب ريال مدريد مباراته المقبلة أمام قادش ضمن مباريات الجولة 18 من مسابقة الدوري الإسباني.