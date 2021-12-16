تقرير إسباني يكشف سبب عدم إمكانية تأجيل مباراة ريال مدريد وقادش رغم تفشي كورونا

الخميس، 16 ديسمبر 2021 - 19:46

كتب : FilGoal

ماركو أسينسيو - ريال مدريد

يعاني ريال مدريد من ست إصابات بفيروس كورونا في صفوفه ولكن على الرغم من ذلك لن تتأجل مباراته يوم الأحد المقبل ضد قادش في الدوري الإسباني فما هو السبب؟

وفقا لصحيفة "أس" الإسبانية في تقرير لها نشرته اليوم الخميس فإن لوائح الاتحاد الإسباني تسمح بإقامة المباريات بتواجد سبعة لاعبين من الفريق الأول كحد أدنى في المباراة مع إكمال القائمة من اللاعبين الرديف والشباب.

ولكن في ظل جائحة كورونا تم تقليل الحد الأدنى إلى خمسة لاعبين بدلا من سبعة.

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وبناء عليه فإن ريال مدريد يعاني من ست إصابات فقط ويمكنه إقامة خوض المباراة بإكمال قائمته من فريقي الرديف والشباب.

واللاعبون المصابون بفيروس كورونا في صفوف ريال مدريد هم توني كروس ومارسيلو وماركو أسينسيو وجاريث بيل ورودريجو وأندري لونين حارس المرمى.

ويلعب ريال مدريد مباراته المقبلة أمام قادش ضمن مباريات الجولة 18 من مسابقة الدوري الإسباني.

ريال مدريد قادش
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