دربي الرياض نصراوي.. أبو بكر وتاليسكا يقودان النصر للفوز على الهلال

الخميس، 16 ديسمبر 2021 - 19:33

كتب : FilGoal

أندرسون تاليسكا

فاز النصر على الهلال في دربي الرياض بنتيجة 2-0 في مباراة مؤجلة من الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وواصل الهلال تخبطه منذ الفوز بلقب دوري أبطال آسيا، إذ تعادل الفريق في مباراتين وخسر اليوم أمام النصر.

فيما بدأ الأرجنتيني ميجيل أنخيل روسو المدير الفني الجديد مشواره مع النصر بانتصار.

أخبار متعلقة
الزمالك يتعادل مع الرائد السعودي وديا كأس العرب - لاعب الهلال السابق: منتخب السعودية يفتقد الانسجام.. وقد يظهر أفضل ضد المغرب تقرير سعودي: اتحاد جدة يريد النني في يناير منافس الأهلي - تقرير برازيلي: أبيل فيريرا يرفض عرضا خياليا من النصر السعودي

المدرب الأرجنتيني في مسيرته مع الأندية خارج بلاده، استطاع تحقيق الفوز في أول مباراة له للمرة الخامسة من أصل 7، بينما تعادل في أول مباراة مرة وحيدة وخسر مباراة واحدة.

الكاميروني فينسينت أبو بكر افتتح أهداف المباراة بهدف رائع بتسديدة من خارج منطقة الجزاء بعدما راوغ 4 لاعبين وأطلق تسديدة ارتطمت بالمدافع وسكنت الشباك في الدقيقة 39.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدلا من الضائع سجل بافيتمبي جوميز هدف التعادل للهلال لكن ألغي بعد العودة لتقنية الفيديو.

وفي الدقيقة الأخيرة من اللقاء أنهى أندرسون تاليسكا اللقاء بالهدف الثاني بعد انفراد من منتصف الملعب.

هدف تصدر به البرازيلي ترتيب هدافي البطولة برصيد 9 أهداف رفقة أوديون إيجالو مهاجم الشباب وتوامبا مهاجم التعاون.

فوز رفع رصيد النصر إلى 20 نقطة من 13 مباراة، بينما توقف رصيد الهلال عند 21 نقطة من 12 مباراة.

ويتصدر اتحاد جدة الترتيب برصيد 26 نقطة في الصدارة برصيد 12 نقطة.

الهلال النصر دربي الرياض
نرشح لكم
أنطونيو محمد لـ في الجول: أتفاوض لتدريب النصر لكن الأمر صعب انتهت كأس العرب - فلسطين (1) (1) السعودية كأس العرب - صواريخ قاسيون تدمر نسور قرطاج.. سوريا تهزم تونس كأس العرب - رينار: السعودية ليست في موقف جيد بسبب الجزائر ومصر.. وأتحمل مسؤولية قراري
أخر الأخبار
قرعة دوري الأمم الأوروبية 2022-23 – إيطاليا وألمانيا وإنجلترا في مجموعة الموت 26 دقيقة | أوروبا
تقرير إسباني يكشف سبب عدم إمكانية تأجيل مباراة ريال مدريد وقادش رغم تفشي كورونا 30 دقيقة | الدوري الإسباني
دربي الرياض نصراوي.. أبو بكر وتاليسكا يقودان النصر للفوز على الهلال 42 دقيقة | السعودية
العثور على جثة في رحلة البحث عن الوكيل المفقود 52 دقيقة | الدوري الإنجليزي
آس: برشلونة يحدد سعر التخلي عن دي يونج ساعة | الدوري الإسباني
خليلوزيتش: اللاعب الذي لن يحضر لأمم إفريقيا بسبب ضغط ناديه بإمكانه أن يقول للمنتخب "باي باي" ساعة | إفريقيا
رابطة الأندية الإنجليزية تعلن تطبيق "البروتوكولات الحمراء" للتعامل مع أوميكرون ساعة | الدوري الإنجليزي
الدرجة الثانية – تعرف على ترتيب هدافي مجموعة بحري بعد الجولة 11 ساعة | الدرجة الثانية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرموش يعتذر لجماهير فولفسبورج بعد تسديد ركلة جزاء على طريقة بانينكا 2 مجاهد: تعارض أمم إفريقيا وكأس العالم للأندية "محلول".. المنتخب والأهلي سيلعبان بكامل نجومهما 3 نصف نهائي كأس العرب.. مواعيد المباريات والقنوات الناقلة 4 كأس العرب - موعد مباراة مصر مع تونس والقنوات الناقلة