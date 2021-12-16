دربي الرياض نصراوي.. أبو بكر وتاليسكا يقودان النصر للفوز على الهلال

فاز النصر على الهلال في دربي الرياض بنتيجة 2-0 في مباراة مؤجلة من الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وواصل الهلال تخبطه منذ الفوز بلقب دوري أبطال آسيا، إذ تعادل الفريق في مباراتين وخسر اليوم أمام النصر.

فيما بدأ الأرجنتيني ميجيل أنخيل روسو المدير الفني الجديد مشواره مع النصر بانتصار.

المدرب الأرجنتيني في مسيرته مع الأندية خارج بلاده، استطاع تحقيق الفوز في أول مباراة له للمرة الخامسة من أصل 7، بينما تعادل في أول مباراة مرة وحيدة وخسر مباراة واحدة.

الكاميروني فينسينت أبو بكر افتتح أهداف المباراة بهدف رائع بتسديدة من خارج منطقة الجزاء بعدما راوغ 4 لاعبين وأطلق تسديدة ارتطمت بالمدافع وسكنت الشباك في الدقيقة 39.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدلا من الضائع سجل بافيتمبي جوميز هدف التعادل للهلال لكن ألغي بعد العودة لتقنية الفيديو.

وفي الدقيقة الأخيرة من اللقاء أنهى أندرسون تاليسكا اللقاء بالهدف الثاني بعد انفراد من منتصف الملعب.

هدف تصدر به البرازيلي ترتيب هدافي البطولة برصيد 9 أهداف رفقة أوديون إيجالو مهاجم الشباب وتوامبا مهاجم التعاون.

فوز رفع رصيد النصر إلى 20 نقطة من 13 مباراة، بينما توقف رصيد الهلال عند 21 نقطة من 12 مباراة.

ويتصدر اتحاد جدة الترتيب برصيد 26 نقطة في الصدارة برصيد 12 نقطة.