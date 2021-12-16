دربي الرياض نصراوي.. أبو بكر وتاليسكا يقودان النصر للفوز على الهلال
الخميس، 16 ديسمبر 2021 - 19:33
كتب : FilGoal
فاز النصر على الهلال في دربي الرياض بنتيجة 2-0 في مباراة مؤجلة من الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وواصل الهلال تخبطه منذ الفوز بلقب دوري أبطال آسيا، إذ تعادل الفريق في مباراتين وخسر اليوم أمام النصر.
فيما بدأ الأرجنتيني ميجيل أنخيل روسو المدير الفني الجديد مشواره مع النصر بانتصار.
المدرب الأرجنتيني في مسيرته مع الأندية خارج بلاده، استطاع تحقيق الفوز في أول مباراة له للمرة الخامسة من أصل 7، بينما تعادل في أول مباراة مرة وحيدة وخسر مباراة واحدة.
الكاميروني فينسينت أبو بكر افتتح أهداف المباراة بهدف رائع بتسديدة من خارج منطقة الجزاء بعدما راوغ 4 لاعبين وأطلق تسديدة ارتطمت بالمدافع وسكنت الشباك في الدقيقة 39.
وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدلا من الضائع سجل بافيتمبي جوميز هدف التعادل للهلال لكن ألغي بعد العودة لتقنية الفيديو.
أهداف المباراة |#الهلال 0 - 2 #النصر#الهلال_النصر
#قنوات_SSC pic.twitter.com/E5gAXGjUY6— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 16, 2021
وفي الدقيقة الأخيرة من اللقاء أنهى أندرسون تاليسكا اللقاء بالهدف الثاني بعد انفراد من منتصف الملعب.
هدف تصدر به البرازيلي ترتيب هدافي البطولة برصيد 9 أهداف رفقة أوديون إيجالو مهاجم الشباب وتوامبا مهاجم التعاون.
فوز رفع رصيد النصر إلى 20 نقطة من 13 مباراة، بينما توقف رصيد الهلال عند 21 نقطة من 12 مباراة.
ويتصدر اتحاد جدة الترتيب برصيد 26 نقطة في الصدارة برصيد 12 نقطة.