آس: برشلونة يحدد سعر التخلي عن دي يونج

بحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن أيام الهولندي فرينكي دي يونج لاعب وسط برشلونة باتت معدودة بين صفوف النادي الكتالوني.

يأتي ذلك بناء على عدم سعادة الإدارة والمدرب الجديد تشافي هيرنانديز بشأن مردود اللاعب وسلوكه في الآونة الأخيرة.

ووفقا للصحيفة ذاتها، فإن برشلونة على استعداد للبيع والاستفادة من ثمن دي يونج في تمويل تعاقدات أخرى، بالنظر للوضع الاقتصادي الحالي الذي يعيشه النادي.

ويبلغ الرقم المقدر لبيع دي يونج 90 مليون يورو، وسط تقارير عن اهتمام من بايرن ميونيخ الألماني.

ويعاني برشلونة من سلسلة نتائج سلبية، حيث خرج من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا بالخسارة أمام بايرن 3-0، لينتقل إلى الدوري الأوروبي حيث سيلاقي نابولي الإيطالي.

على صعيد الدوري يحتل البلوجرانا المركز الثامن برصيد 24 نقطة، بفارق 18 نقطة عن المتصدر ريال مدريد.

يذكر أن برشلونة فشل في تحقيق الفوز بآخر مباراتين في الليجا، حيث خسر أمام ريال بيتيس 1-0 وتعادل مع أوساسونا 2-2.