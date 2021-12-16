الاتحاد يوقع عقدا احترافيا لـ محمود بسيونى

وقع محمود بسيونى عقدا احترافيا مع نادي الاتحاد السكندري.

ظهير أيمن منتخب مصر مواليد 2003 وقع لمدة 5 مواسم مع زعيم الثغر.

وشارك اللاعب مؤخرا مع منتخبنا القومى المصرى مواليد 2003 في بطولة شمال إفريقيا التى أقيمت مؤخرا بدولة تونس.

ويعد بسيونى أحد الصاعدين بقطاع الناشئين الذى يقوده القدير كابتن إمام محمدين رئيس القطاع.

يأتى إبرام هذا التعاقد ولمدة خمس مواسم في إطار نهج مجلس إدارة النادى للحفاظ على المواهب واللاعبين المميزين بقطاع الناشئين لكرة القدم.

ويحتل الاتحاد المركز التاسع في الدوري المصري برصيد 8 نقاط.