بخلاف مودريتش ومارسيلو.. ريال مدريد يعلن خماسي مصاب بفيروس كورونا

أعلن نادي ريال مدريد الخماسي المصاب بفيروس كورونا بخلاف لوكا مودريتش ومارسيلو.

وكان ريال مدريد قد أعلن في بيان رسمي أمس الأربعاء إيجابية مسحة مودريتش ومارسيلو.

وكشف ريال مدريد اليوم الخميس إصابة أربعة لاعبين بالإضافة لمحلل الأداء دافيدي أنشيلوتي بفيروس كورونا.

وجاءت أسماء المصابين وهم: ماركو أسينسيو وجاريث بيل ورودريجو وأندري لونين حارس المرمى.

وأشارت تقارير إسبانية صباح اليوم الخميس إلى إصابة 5 آخرين بفيروس كورونا بخلاف مودريتش ومارسيلو وسيتم الإعلان عنهم مساء.

ويلعب ريال مدريد مباراته المقبلة أمام قادش ضمن مباريات الجولة 18 من مسابقة الدوري الإسباني.

وتقام مواجهة ريال مدريد ضد قادش يوم الأحد المقبل.

وكانت قرعة دوري أبطال أوروبا قد أسفرت عن مواجهة ريال مدريد لفريق باريس سان جيرمان في ثمن النهائي.

وتقام مباريات ثمن النهائي في شهر فبراير المقبل.