كأس العرب - بغداد بونجاح جاهز للنهائي

أوضح مجيد بوقرة المدير الفني لمنتخب الجزائر أن مهاجمه بغداد بونجاح جاهز لخوض نهائي كأس العرب بعد خروجه مصابا في مباراة نصف النهائي.

وفاز منتخب الجزائر على قطر بهدفين لهدف يوم الأربعاء في نصف نهائي كأس العرب في ملعب الثمامة ليواجه تونس في النهائي.

وقال بوقرة في تصريحات نشرتها جريدة الشروق الجزائرية: "إصابة بونجاح مجرد شد عضلي، ولا تدعو إلى القلق".

واضطر بوقرة إلى استبدال بونجاح الذي غادر أرض الملعب وهو يسير بِصعوبة في الدقيقة 68 من لقاء قطر بِزميله المدافع مهدي تاهرت.

وكان بونجاح قد عاد إلى صفوف الخضر في مواجهة قطر بعد الإصابة في الرأس التي أبعدته عن الشوط الثاني من مباراة مصر ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات، وأيضا عن مواجهة ربع النهائي أمام المغرب.