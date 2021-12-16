كأس العرب - منتخب مصر يؤدي مرانه استعدادا لمواجهة قطر.. وأيمن أشرف يستكمل التأهيل

أدى منتخب مصر تدريبا مغلقا على الملعب المخصص له استعدادا لمواجهة قطر في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس العرب.

ويلعب منتخب مصر ضد قطر في الثانية عشر من ظهر يوم السبت لتحديد صاحب المركز الثالث.

وانقسم المران إلى مرحلتين، شهدت الأولى تدريبات خاصة في القاعة المخصصة لتدريبات "الجيم" والملحقة بملعب التديب وشارك بها جميع اللاعبين.

أما المرحلة الثانية من التدريبات فكانت في أرض الملعب وشارك بها اللاعبين بدرجات مختلفة حسب نسبة مشاركته في مباراة تونس.

وكان منتخب مصر قد خسر في نصف نهائي كأس العرب أمام تونس بهدف دون مقابل.

واستكمل أيمن أشرف برنامجه العلاجي على هامش تدريبات المنتخب.