كأس العرب - مدافع تونس: الحظ وقف بجانبنا أمام مصر

الخميس، 16 ديسمبر 2021 - 14:48

كتب : FilGoal

محمد دراجر - مصر

اعترف محمد دراجر مدافع منتخب تونس بأن الحظ وقف بجانب فريقه أمام مصر في نهاية لقاء الفريقين بنصف نهائي كأس العرب.

وسجل عمرو السولية قائد منتخب مصر هدفا عكسيا في اللحظة الأخيرة من المباراة منح تونس تذكرة العبور للنهائي.

وقال دراجر في تصريحات لموقع الاتحاد الدولي لكرة القدم: "لقد اقشعر بدني عند عزف النشيد الوطني واستمر الحماس حتى نهاية المباراة".

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وأضاف "كان شعورا رائعا ولهذا نحب كرة القدم. في آخر لقطة في المباراة وبالدقيقة الأخيرة من ركلة حرة. لقد كان أمرا لا يُصدّق".

وتابع "لقد شعرنا بالحماس منذ البداية وحتى الدقيقة الأخيرة. بكل صدق كان الحظ إلى جانبنا وكانت الأمور ستكون مختلفة لأن المنتخب المصري خلق فرصتين أو 3 فرص مهمة أيضا".

وأكمل البالغ من العمر 25 عاما "سيطرنا على المباراة وهو مؤشر جيد بأننا قمنا بعملنا على أكمل وجه حيث لم نسمح لهم باللعب كثيرا ولم يحصلوا على الفرص سوى من أخطائنا".

وشدد "كانت ستكون المباراة مملة لو غابت الأخطاء من الطرفين".

لاعب نوتينجام فورست الإنجليزي غاب عن أول مباراتين لنسور قرطاج في كأس العرب أمام موريتانيا وسوريا قبل أن يلتحق برفاقه قبل يوم من مشاركته بشكل أساسي أمام الإمارات في المباراة الأخيرة بمرحلة المجموعات.

وأتم "ستكون الفرص متساوية في المباراة النهائية لأن خصمنا قدّم مستوى رائع في البطولة ولا يجب أن نُخفي بأننا فريق مميز أيضاً".

ويلتقي المنتخب التونسي بنظيره الجزائري في النهائي على استاد البيت يوم السبت المقبل.

بينما يلعب منتخب مصر مباراة تحديد المركز الثالث أمام قطر في اليوم نفسه.

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