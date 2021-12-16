خبر في الجول - إيهاب أمين يغيب عن مواجهتي الأهلي ضد التأمين والزمالك

الخميس، 16 ديسمبر 2021 - 13:33

كتب : أحمد الخولي

إيهاب أمين - كرة سلة الأهلي

يغيب إيهاب أمين لاعب فريق الأهلي لكرة السلة عن مواجهتي مصر للتأمين والزمالك في دوري السوبر.

ويلعب الأهلي ضد مصر للتأمين مساء الجمعة ضمن مباريات الجولة الثالثة قبل أن يواجه الزمالك يوم الإثنين في الجولة الرابعة.

وكان إيهاب أمين قد أجرى عملية الزائدة منذ عدة أيام ويواصل تأهيله خلال الفترة الحالية قبل العودة من جديد إلى التدريبات.

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وعلم FilGoal.com أن اللاعب سيواصل التأهيل دون استعجال مشاركته في المباريات خوفا من المغامرة بعد عودته من العملية.

وينتظر الجهاز الفني بالأهلي شفاء اللاعب بشكل كامل قبل أن ينضم للفريق ويشارك في التدريبات بشكل تدريجي.

وكان الأهلي قد حقق الفوز في أول مباراتين على حساب فريقي سبورتنج والمصرية للاتصالات.

ويتصدر الأهلي جدول الترتيب بعد جولتين بالتساوي مع الجزيرة ولكل منهما 4 نقاط بينما يتفوق الأهلي في الفارق بين النقاط المسجلة والمستقبلة.

وتقام منافسات المجموعة بين 8 فرق بنظام الذهاب والإياب ليتم ترتيب الأندية ثم يواجه الأول صاحب المركز الثامن، والثاني يواجه صاحب المركز السابع وهكذا بنظام خروج المغلوب.

كرة سلة الأهلي إيهاب أمين
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