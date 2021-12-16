كأس العرب - كيروش يوجه رسالة للاعبي منتخب مصر بعد خسارة نصف النهائي

وجه كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر رسالة للاعبيه عقب خسارة نصف نهائي كأس العرب أمام تونس.

هدف عمرو السولية العكسي في اللحظات الأخيرة من الوقت بدل الضائع منح تونس تذكرة العبور لنهائي البطولة، بينما يلعب الفراعنة أمام قطر مباراة تحديد المركز الثالث.

وقال كيروش عبر حسابه الشخصي على تويتر: "إما أن نفوز أو نتعلم. ارفعوا رؤوسكم أيها الشباب، فأنتم تستحقون الأفضل".

وأضاف "للأسف الحظ لم يقف في جانبنا في مباراة تونس".

وأتم "سنتطور بشكل أقوى وأفضل. أنا فخور بكم أيها اللاعبون وطاقم العمل. شكرا لكم".

المنتخب المصري سيلعب مباراة المركزين الثالث والرابع يوم السبت المقبل أمام قطر

أما المنتخب التونسي فيلعب المباراة النهائية ضد نظيره الجزائري.